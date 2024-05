Pieno di successi per i giovani atleti del Kodokan a Castel Novo di Sotto

Applausi e medaglie per tutti.

Sabato scorso il gruppo sportivo Judo Kodokan Cesena 1966 è partito con un pullman pieno di ragazzi e genitori per partecipare a Castel Novo Di Sotto alla manifestazione non agonistica rivolta alle categorie giovanili fino agli 11 anni.

Il Kodokan, come sempre il gruppo più numeroso della regione, pure questa volta non si è smentito perché ha partecipato con 23 giovani atleti.

Appena sistemati i tabelloni nelle relative categorie di peso e di età, sono iniziate le gare arbitrate da arbitri regionali, nazionali e internazionali e dai maestri presenti che, per l’occasione sono restati in judogi per permettere ai partecipanti di confrontarsi senza il timore dell’ufficialità come di solito succede nelle manifestazioni agonistiche.

Tra gli arbitri c’era anche il maestro cesenate Vladimiro Burioli, cintura nera VII dan: "I ragazzi - è stato il suo commento - percepiscono la vittoria o la sconfitta in maniera più adeguata e la competizione diventa più divertente".

I cesenati si sono aggiudicati la vittoria nella classifica finale. Quest’ultima fase poi premierà il campione che ha frequentato tutti gli appuntamenti di judo.

Grande soddisfazione dunque per i bambini ma anche per i loro genitori che hanno ringraziato i dirigenti del Kodokan per l’esperienza positiva trascorsa e per la presidente del club cesenate Raffaella Molari.

Il prossimo appuntamento nella fitta agenda del Kodokan Cesena è rappresentato dal campionato regionale, che anche in questo caso si svolgerà a Castel Novo di Sotto.