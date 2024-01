Pienone a Cesenatico. Un ponte da ricordare con 25mila presenze. Tutto esaurito nei locali

A Cesenatico Capodanno si è festeggiato sul porto, sul lungomare, negli oltre 30 alberghi aperti, al Cesenatico Camping Village (dove solo qui c’erano 2mila vacanzieri), e nei 100 ristoranti che hanno organizzato l’evento di San Silvestro. Sono 25mila le presenze stimate in questo spicchio di riviera, dove il grande elemento di attrazione è stato ancora una volta il Presepe della Marineria e il porto canale. Nei locali tipici affacciati sulle due rive si è registrato il tutto esaurito per gustare le ricette marinare e brindare al 2024. Per il ponte di capodanno c’è stato un notevole afflusso, con un mare di persone, coppie, famiglie e comitive di amici, a trascorrere momenti piacevoli e fare scatti attorno a questo presepe unico che è anche uno dei soggetti più fotografati d’Italia.

L’ultima serata dell’anno per migliaia di turisti ma anche tanti romagnoli, è dunque iniziata nei ristoranti sul porto, tuttavia è stata rispettata la tradizione dell’appuntamento culturale da vivere al Teatro Comunale, dove è andato in scena "Grand Soirèe Cinema, Un capodanno al bacio", che ha visto protagonisti i racconti di cinema, divi e star, proposti dai cantanti attori Eleonora Mazzotti e Mirco Rocchi, con l’attrice Stefania Stefanin e il maestro Luca Bonucci al pianoforte. In piazza Ciceruacchio, sull’asta di Levante del porto, a metà serata ha preso il via il Capodanno sul porto, con la disco music degli anni ’70, ’80 e ‘90 suonata dal vivo dalla Revolution Live Band. A mezzanotte la piazza era gremita ed il sindaco Matteo Gozzoli ha portato gli auguri della città a residenti e turisti; la festa è poi proseguita con la selezione musicale del dj Lappa sino alle due, con una leggera pioggia che ha spento un po’ i festeggiamenti. Per il secondo anno consecutivo, non essendoci stata la festa in piazza a Cesena, il "Capodanno sul Porto" è stato frequentato anche da molti cesenati. Il divieto di sparare botti, petardi e fuochi d’artificio è stato abbastanza rispettato in centro storico, con l’eccezione di alcune persone che proprio non vogliono rinunciare. Sul lungomare i locali hanno ospitato molti giovani, ma anche persone più mature, come il "Cafè degli Artisti", il locale frequentato da bikers e rockettari, che era sold out già da parecchi giorni. Sempre nel solco della tradizione, nel primo giorno dell’anno Cesenatico ha proposto subito altre attrazioni, con il concerto gospel del Coro Terra Promessa nella chiesa di San Giacomo e lo spettacolo "Dream Birds" di animazione itinerante, che lungo le rive del porto ha visto protagonisti una violinista e tre trampolieri in costumi scenografici. Altri eventi sono in calendario in riviera nelle giornate successive che porteranno alla festa dell’Epifania.

Giacomo Mascellani