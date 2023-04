Pierina e Cesare ancora a nozze Promessa d’amore rinnovata dopo 63 anni di vita insieme

di Annamaria Senni

Hanno rinnovato le promesse dopo 63 anni di matrimonio. Una storia d’amore lunga una vita quella tra Pierina Domeniconi (86 anni) e Cesare Turci (91 anni) che hanno percorso assieme il loro viaggio, e hanno festeggiano l’anniversario in compagnia della figlia, la nipote, la pronipote, gli amici, l’assessore carmelina Labruzzo e il personale della casa di riposo ‘Lieto Soggiorno’ di Macerone che ha organizzato per loro una grande festa. Ieri mattina la coppia di teneri anziani ha celebrato con un giorno di anticipo il 63esimo di matrimonio con il prete. Tutto era pronto per l’occasione. Dai fiori bianchi sulla tavola alla torta nuziale, dal tulle fino all’abito da sposa. Alle 10.30 è iniziata la festa e l’emozione era fortissima. Pierina, nata a Cesena il 28 giugno del 1936, e Cesare, nato il 12 luglio del 1932, si sposarono il 30 aprile del 1960. Compiono oggi 63 anni di vita insieme, come scritto nella torta nuziale. Ai tempi del matrimonio, per mancanza di denaro, organizzarono una festa tra pochi intimi, e Cesare affittò una macchina fotografica per poter avere i ricordi di quel giorno così importante in una vita piena di sacrifici fra lavoro e famiglia. Ma purtroppo di quel giorno non hanno uno scatto che li mostra insieme, ma solo una foto della sposa da sola scattata dallo sposo. I due coniugi hanno una figlia, che oggi per loro è un punto di riferimento, sempre presente e pronta ad aiutarli in tutto.

"Il babbo era muratore – racconta la figlia Manuela – mentre la mamma lavorava nei campi. Appena sposati hanno iniziato a costruire la loro casa da soli e la mamma aiutava il babbo come manovale la sera. Lui, subito dopo il matrimonio, è andato in Svizzera a lavorare. Si sono conosciuti a casa di una zia della mamma, perché il babbo lavorava lì come garzone ed è stato amore a prima vista". Una volta giunta all’orecchio di un’operatrice questa dolce storia, si è fatta breccia nel cuore della coordinatrice Mariangela Casali e delle responsabili Michela Ventrucci e Simona Lucchi, che insieme a tutti gli operatori si sono date da fare per organizzare questo commovente evento. Il personale e le animatrici Silvia e Alice hanno preparato la festa, gli allestimenti e le bomboniere, oltre alla torta a due piani con gli sposini in cima. Anche alcuni negozianti, come la ‘Gelateria 110’, hanno dato il loro contributo. "Cesare entra nella struttura alcuni anni fa – spiega la coordinatrice della casa di riposo Mariangela Casali - e Pierina ogni giorno ha continuato a venirlo a trovare con i suoi biscotti preferiti, una coccola proseguita nel tempo. Qualche mese fa anche Pierina è entrata in struttura per seguire una riabilitazione dopo una caduta e, da allora, ogni giorno passano il loro tempo assieme". Appaiono come una coppia di giovani ragazzini innamorati, e gli anni non sembrano aver loro portato via la gioia di vivere. "Nel giorno del loro anniversario – continua Mariangela Casali – abbiamo voluto regalargli quello scatto insieme che gli è mancato 63 anni fa per mostrare al mondo che l’amore vero ancora esiste". Esiste, e loro ne sono la prova vivente.