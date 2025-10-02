Pietra d’inciampo per ’Tinin’ Corzani

Sabato alle 11, la nostra comunità si ritroverà in via Garibaldi a San Piero in Bagno, per vivere insieme un momento di memoria e di condivisione: la posa della ’Pietra d’inciampo’ dedicata al partigiano Antonio Corzani "Tinin", nato a San Piero nel 1917, assassinato il 15 maggio 1944 a Rio Salso di Bagno di Romagna, insignito della medaglia d’argento al valor militare". Lo annuncia il sindaco Enrico Spighi, che poi sottolinea: "Non sarà soltanto un gesto simbolico, ma un atto di amore e di riconoscenza verso chi ha sacrificato la propria vita per la libertà. Una pietra custodisce una storia, che ci invita fermarci, a chinare lo sguardo e a ricordare che la nostra quotidianità, così libera, è il frutto di coraggio e resistenza. ’Tinin’ non è solo un nome inciso nel bronzo, è la testimonianza di una scelta, di un impegno umano che diventa esempio eterno per chi verrà dopo di noi. Con questa pietra, celebriamo non soltanto un eroe, ma l’idea stessa di comunità che non dimentica". Ad aprire la cerimonia sarà la musica della banda Santa Cecilia, diretta dal maestro Luca Marianini, cui seguirà l’indirizzo di saluto da parte del primo cittadino di Bagno di Romagna, Spighi, e l’intervento di Gianfranco Miro Gori presidente provinciale Anpi. "Un momento che appartiene a tutti - conclude Spighi - promosso dal Comune di Bagno, in collaborazione con Anpi Alto Savio, perché la memoria è un bene collettivo, e il futuro nasce solo se custodito da una comunità unita".

gi.mo.