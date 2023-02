Pinacoteca, scivolone sulla ‘Madonna del Francia’

di Raffaella Candoli

Guarda un po’ se una notizia di tale portata la si debba apprendere così, en passant, tra le pagine del giornalino del Comune "Cesena sulla buona strada". Citiamo testualmente: "La Madonna della pera del Francia introdurrà il percorso, che continuerà poi, tra sale e gallerie a tema fino a raggiungere il piano sottotetto". Il passo "incriminato" è quello dell’attribuzione al Francia, dell’opera destinata ad accogliere i visitatori, quando fino ad oggi, pur con parecchie riserve, vi si intravvedeva la mano di Bitino da Faenza, ed è contenuto in un articolo che riguarda la destinazione dell’antico Palazzo Oir che dà su piazza della Libertà, a nuova Pinacoteca.

Vi si spiega che su una superficie di 1400 metri quadri saranno ospitati 82 dipinti provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio, e 62 opere provenienti dalla Pinacoteca comunale. A corredo dell’articolo, la foto del Palazzo e un intervento (con foto) di Massimo Pulini, critico d’arte, sul ruolo dei musei, con la chiosa finale "la scommessa della nuova Pinacoteca comunale sarà questa: mettere l’arte a disposizione di tutti".

La Madonna della Pera, in predicato di essere trasferita a Palazzo Oir-grande Pinacoteca, è il dipinto più antico conservato nella attuale Pinacoteca comunale all’interno dell’ex convento del San Biagio. Si fa risalire la sua datazione al 1420. Inizialmente, come si diceva, fu attribuita a Bitino da Faenza, ma successive ricerche hanno indotto a considerarla più un’opera di un maestro veneto. Mai del Francia, peraltro bolognese.

Nella tempera su tavola di legno (48,5X40 cm), viene rappresentata la Vergine nell’atto di donare a Gesù bambino che ha in braccio, una pera, capovolta e tenuta per il picciolo. Ai lati delle due figure principali, su sfondo dorato, due angeli di colore rossastro. Il quadro è stato donato alla Pinacoteca dal cesenate Alfredo Protti alla fine dell’Ottocento. In città c’è sì un’opera del Francia (il cognome era Raibolini), ed è l’unica: la Presentazione al tempio, nell’Abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena, oggetto di recenti restauri. Sul "granchio" preso dall’estensore dell’articolo c’è chi fa del sarcasmo, osservando che lo svarione non mette di certo "Cesena sulla buona strada".

Più compostamente Massimo Pulini tiene ad auspicare che "I lettori non siano indotti a credere, data la vicinanza del testo alla mia dichiarazione, che l’asserzione mi appartenga". "Un errore di certo", si limita ad osservare Franco Spazzoli, che al dipinto ha riservato approfondimenti, anche in preparazione a visite guidate per i visitatori del San Biagio". Al quadro in questione hanno dedicato una pubblicazione Romina Rossi, "Cesena: Lo scorpione e l’elefante" e Denis Capellini "Guida di Cesena, Città Malatestiana".

Sempre in Pinacoteca del San Biagio c’è poi un affresco della stessa tematica che fu taccato nel dal convento di San Francesco nel 1871, pure risalente al XV secolo e attribuito al "Maestro di Castrocaro". Molti artisti del passato si sono espressi in dipinti raffiguranti la Madonna della pera, per il valore simbolico del frutto, inteso come dono di dolcezza, ma anche come preparazione al martirio di Cristo. In città esiste infatti un prezioso dipinto con lo stesso soggetto, di proprietà della Diocesi, custodito nel museo della Cattedrale, datato 1347 e firmato Paulus Venecii, ovvero Paolo Veneziano.