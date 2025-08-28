Pini marittimi sotto osservazione

Dopo gli ultimi terribili episodi del crollo di centinaia di pini marittimi a causa dei disastrosi eventi atmosferici, l’amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone ha fatto il punto sulla situazione di questo tipo di alberature. Lo scorso 7 maggio, come per ogni stagione, il Comune di Savignano sul Rubicone ha conferito un incarico per la valutazione della stabilità delle alberature stradali, in tutto un centinaio, tra le quali anche dei pini che sorgono in viale della Libertà, via della Pace, via Togliatti, nel parco di via Curiel e nel parco di via Verdi. I risultati delle valutazioni sono attesi entro la metà del mese di settembre. Seguiranno eventuali interventi se previsti dagli esiti delle valutazioni. Nel 2024 sono stati eseguiti abbattimenti e potature di pini in via Argenta, in via Interna Capanni e in via Togliatti dove furono effettuati ulteriori abbattimenti in occasione dei lavori di riqualificazione della strada così come avvenuto anche in viale Libertà, sempre in occasione dei lavori di riqualificazione iniziati nella primavera del 2023. Tutte le opere seguono le valutazioni puntuali dell’agronomo incaricato dopo avere esaminato le sue relazioni per ogni albero. Dice Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone: "Auspichiamo la sostituzione dei pini che abbiamo già iniziato in viale della Libertà e in via della Pace e via Togliatti. Ma si tratterà di un’opera graduale e coerente nel rispetto delle valutazioni agronomiche, tenendo però sempre come priorità la sicurezza delle persone". Ermanno Pasolini