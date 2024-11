Pini pericolanti, avviati gli interventi di potatura

Sono le potature dei pini, una delle principali priorità dei lavori sul verde pubblico. I cambiamenti climatici, con le bombe d’acqua e le tempeste di vento sempre più frequenti, negli ultimi mesi hanno causato l’abbattimento di molti alberi sul territorio, con danni a recinzioni ed edifici. In questi giorni le maestranze della municipalizzata Cesenatico Servizi sono al lavoro sul territorio per riparare i danni causati dal maltempo dello scorso 19 ottobre e si stanno intensificando le potature di alleggerimento proprio sulle chiome dei pini. I primi interventi sono stati realizzati sul lungomare viale Carducci, dove è stato necessario anche ripristinare parte della strada e dei marciapiedi, devastati dove si sono verificati i crolli di alberi pesanti parecchie tonnellate.

Ora Cesenatico Servizi sta lavorando in viale Roma, dove i lavori proseguiranno sino a sabato e sta interessando 50 esemplari di pino domestico, con interventi di potature di alleggerimento. La medesima operazione era stata già eseguita in viale Carducci su 45 esemplari di pino domestico. In termini tecnici si tratta sempre di un lavoro di riforma o correzione della chioma, mentre in termini pratici c’è la necessità di ridurre la chioma ed in alcuni casi anche i rami, perchè se le chiome sono troppo estese, le piogge e le eventuali nevicate possono appesantire la parte superiore degli alberi sino a causarne la caduta. Contestualmente prosegue il lavoro di monitoraggio delle stesse piante, con osservati speciali quegli esemplari di pino che hanno il tronco molto inclinato. Sono infatti questi i tipi di pino che crollano più facilmente, causando danni e situazioni di grave pericolo.

Inoltre sono da seguire i lavori sul verde pubblico che erano già previsti dal cronoprogramma concordato in precedenza con la municipalizzata.

Sulla questione è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli, che segue ogni giorno l’evoluzione dei lavori, che inevitabilmente incidono sulle casse del Comune.

"Subito dopo l’ultima alluvione – ha spiegato –, attraverso Cesenatico Servizi sono stati stanziati 100mila euro per intervenire sul verde pubblico, che aveva bisogno di opere straordinarie. Si stanno effettuando lavori capillari per mettere in sicurezza le alberature del territorio e stiamo intensificando anche un monitoraggio straordinario sugli esemplari provati dal meteo, che si aggiunge a quello puntuale che viene svolto normalmente".

Giacomo Mascellani