Pinocchio in musica al teatro Verdi

Domani al Teatro Verdi di Cesena alle 18 l’Istituto Musicale Corelli in collaborazione con il Conservatorio presenta uno spettacolo di Carnevale sulla storia di Pinocchio. La voce narrante, Alda Caiello, verrà intercalata dalle musiche dell’ensemble di fiati del Maderna scritte, arrangiate e dirette da Giorgio Babbini, alle quali si aggiungono le musiche di Carpi che hanno accompagnato il celebre Pinocchio televisivo di Comencini andato in onda negli anni 70. La narrazione viene accompagnata dalla tecnica della SandArt, il disegno sulla sabbia: immagini create in diretta da Massimo Ottoni che vengono proiettate durante la recitazione ad illustrare i vari episodi del racconto.

L’Ensemble è composto dai migliori allievi del Conservatorio, Elisabeth Fanesi al flauto, Lucia Florio all’oboe, al sax Ambra Zotti e Giacomo Turci, insieme a Giorgio Babbini al clarinetto.

Sarà una splendida occasione per i bambini e le famiglie di divertirsi, ascoltare bella musica e riscoprire il racconto intramontabile del burattino Pinocchio.

L’ingresso è gratuito

fino ad esaurimento dei posti disponibili. Vi aspettiamo tutti in maschera!