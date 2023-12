Pinocchio rivive con Renzo Zignani

È un cultore del romanzo che ha per protagonista Pinocchio e del testo di Collodi, possiede centinaia di edizioni dalle prime e più rare fino a quelle contemporanee, così come vaste sono le edizioni cinematografiche in suo possesso e le tante raffigurazioni del famoso ’burattino’ di legno. Renzo Zignani (nella foto), ragazzo di 82 anni, che nel grande appezzamento di terreno adiacente alla sua casa, in via Paternò, a Borello, già da un paio d’anni ha allestito un singolare Campo dei miracoli, meta di bambini, adulti, e scolaresche, ha dato alle stampe una sua personale edizione delle ’Avventure di Pinocchio’ storia di un burattino, che sarà presentata oggi alle 16.30 nella saletta Pinocchio.

Si tratta di una serie numerata, stampata in 500 copie, 272 pagine con immagini a colori che riproducono le opere che su grandi pannelli, costellano le tappe delle vicissitudini del famoso burattino, realizzate per il parco tematico. Gli artisti che li hanno prodotti sono: Gianluca Bosello, Cristian Cimatti, Simona Esse, Rino Florido detto Mastro Geppetto, Marco Lami, Adriano Maraldi, Denis Medri, Stefano Natali, Silver Plachesi, Giancarlo Romagnoli, Gianluigi Romboli, Patrizio Virzì. Seguirà una messa in scena recitata del racconto accompagnato da musica e canti.

r.c.