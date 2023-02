Pinocchio serve l’ultimo ’Sciroppo di teatro’

È dedicato a Pinocchio l’ultimo spettacolo della rassegna Sciroppo di Teatro. L’appuntamento è oggi alle 16, al teatro comunale di Cesenatico con l’Accademia Perduta Romagna Teatri. È una versione del racconto di Collodi fedele ma inedita, carica di sorprese e di piccole magie. Per raccontare questa storia gli artisti cantano un vero e proprio inno alla meraviglia del libro e della pagina stampata. "Un libro per tutti", questo recita l’insegna della bancarella dei librai che magicamente prende vita per raccontare la storia del bambino burattino. L’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo viene riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico, dove c’è appunto la bancarella di due simpatici librai che presto si trasforma nel tavolo da lavoro di Geppetto, il falegname più famoso del mondo. Sul suo tavolo ci sono gli attrezzi del mestiere ma anche tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia. I libri prendono vita, si aprono, si chiudono, diventano povere case dove non si trova nulla da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi profondi dove nascondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe e onde del mare.

Gli attori protagonisti sono Maurizio Casali e Mariolina Coppola, i quali giocano, recitano, si scambiano i ruoli e danno vita ai tanti personaggi della storia che consigliano, che ingannano, che spaventano e portano sulla cattiva strada. Il ciocco di legno, diventato burattino grazie all’abilità delle mani del vecchio padre, ne disattende subito le aspettative. Pinocchio non ci pensa proprio ad andare a scuola, a lui interessa soltanto mangiare, bere e bighellonare, ma alla fine delle sue mirabolanti avventure si ritrova stufo di essere burattino e vuole diventare un ragazzino per bene. Ad un certo punto scopre l’amore e la responsabilità verso quel vecchio padre che lo ha sempre amato e aspettato, nonché la responsabilità verso la propria stessa vita, che non è fatta solo di mangiare, bere e andare a spasso. Lo spettacolo ispirato all’opera di Collodi è rivisto in chiave contemporanea e propone una riflessione sul valore della pagina scritta che la creatività di Marcello Chiarenza reinventa in innumerevoli manufatti d’arte, mentre le musiche originali di Carlo Cialdo Capelli creano atmosfere e arricchiscono le emozioni suscitate da una messa in scena in cui non mancano momenti di autentica comicità. Giacomo Mascellani