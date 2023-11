Pio VII e i cardinali sotto i ferri. Restauro per la tela della Malatestiana

È affidato alle cure della restauratrice Maria Letizia Antoniacci il grande quadro raffigurante "Pio VII con i cardinali Galeffi e Locatelli e monsignor Locatelli" e tornerà ad accogliere i visitatori della Malatestiana antica a metà dicembre. Il dipinto, dalla parete dello scalone che conduce al lapidario dov’era collocato, è stato rimosso a causa di un’infiltrazione d’acqua, e ha rivelato la necessità di restauro. È stato realizzato intorno al 1803 da Pietro Labruzzi, artista romano, autore di numerosi ritratti eseguiti per l’aristocratica committenza romana e internazionale e che già nel 1800 aveva ritratto su tela il "nostro" Pio VII a figura intera per un’opera custodita nel Duomo di Tivoli. "L’Amministrazione comunale – assicura l’assessore alla Cultura Carlo Verona -, ha avviato l’iter per un intervento di manutenzione finalizzato a restituire la luce originaria al dipinto che fa parte del patrimonio artistico-culturale del Comune di Cesena e raffigura papa Pio VII Chiaramonti, di cui quest’anno ricorre il bicentenario dalla morte.

Dopo aver effettuato una valutazione del dipinto, la restauratrice ha presentato un progetto di intervento sottoposto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna". "L’opera olio su tela – spiega la restauratrice Antoniacci che vanta una trentennale esperienza nel settore -, alta tre metri e larga due e mezzo, con una cornice ad effetto marmorizzato, non è stata danneggiata dall’infiltrazione, è tutto sommato in buone condizioni e richiede un intervento non radicale, dunque, non particolarmente complesso. La polvere depositatasi negli anni sulla superficie e l’esposizione alla luce hanno opacizzato la vernice; è necessario correggere dei vecchi ritocchi alterati con colori a vernice per restauro, e provvedere ad una verniciatura protettiva superficiale. Avendo il quadro fondo scuro, alcune zone rimarranno leggermente più opache, ma nel complesso è ben conservato e lo stato di consolidamento del telaio, cui si è provveduto a metà anni ’80, è buono". "La ricollocazione – prosegue la restauratrice – sarà sempre lungo lo scalone antico, ma speculare a quella di prima, più favorevole in quanto si tratta di un muro interno, quindi più protetto e non attraversato da tubazioni". Il dipinto potrebbe essere stato eseguito in ricordo dell’elezione, nel 1803, al cardinalato dei due vescovi di origine cesenate. La scena raffigurata si svolge, con buona probabilità, nella sala del trono del Palazzo Vaticano. Il pontefice Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti siede in posizione più elevata rispetto ai tre ecclesiastici della sua corte: uno seduto è il cardinale Francesco Maria Locatelli, gli altri due in piedi disposti ai lati sono monsignor Locatelli a sinistra e il cardinale Pietro Francesco Galeffi a destra.