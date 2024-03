Pioggia di critiche sui lavori bloccati: "’Novello’, flop da dieci milioni. Bisogna dare spazio ai privati"

Lo stallo del cantiere per la costruzione di cento alloggi per l’affitto agevolato al quartiere Novello scatena le opposizioni che, dopo aver negli anni preso di mira l’intervento, ora ne stigmatizzano lo stato di avanzamento bloccato da agosto su cui il comune reclama, finora invano, spiegazioni da parte della società che gestisce l’intervento e di cui è socio, Fabrica srg.

Il candidato sindaco del centrodestra Marco Casali (FdI) premette che "il Comune sul Novello ha investito dieci milioni e i cittadini hanno il diritto di sapere perché il cantiere è fermo. La giunta deve smette di scappare e comunicare ai cesenati quando verranno completati i lavori. Il progetto di social housing, partito nel 2015, dopo una lunga gestazione ha avuto ritardi e incrementi dei costi, un esempio dell’incapacità delle amministrazioni di sinistra di rispandere al bisogno abitativo dei cesenati in un città con 700 alloggi Erp in meno rispetto a Forlì". "Bisogna dare spazio ai privati per offrire una risposta al bisogno di alloggi", questa la conclusione di Casali.

Per il consigliere di Cambiamo Luigi Di Placido "sull’emergenza abitativa questa giunta ha fatto poco o niente. Eppure il quartiere Novello resta centrale nelle politiche abitative: si era partiti con un progetto faraonico da oltre mille appartamenti tra quartieri Novello ed Europa poi ridotti a cento, ed altrettanti da realizzare solo se i primi saranno piazzati sul mercato. Ora tutto è fermo e va prima di tutto capta la natura dei problemi".

Secondo la capogruppo della Lega in consiglio comunale Antonella Celletti la cronistoria del progetto Novello non è esattamente esemplare. "La nascita del progetto si perde in anni lontani. Nel maggio 2011, la giunta comunale affermò che nel nuovo quartiere sarebbero stati realizzati 230 appartamenti per affitto a canone sociale. Nel dicembre 2019, il sindaco affermò che il Novello ‘rappresenta l’architrave del nostro piano casa’. I lavori del primo comparto tra le vie Ravennate e Cavalcavia all’ex Mercato ortofrutticolo sarebbero partiti a febbraio 2020, con durata di due anni".

"Al maggio 2022 nel libretto della giunta ‘Cesena sulla buona strada’ – prosegue Celletti – il ‘Novello’ è definito ‘una risposta concreta all’emergenza casa’, equivocando sul social housing che non riguarda l’edilizia popolare. Ora il cantiere è fermo da mesi e nulla si sa sulla ripresa dei lavori. La Lega ha già presentato due interrogazioni senza risposta".