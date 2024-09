Pisa-Cesena di Coppa si gioca al pomeriggio. Niente Nazionale per Shpendi, già di ritorno

Niente Nazionale per Cristian Shpendi. Il giovane bomber questa mattina sarà di nuovo a Cesena dopo che lo staff medico dell’Under 21 albanese ha constatato la reale impossibilità di poterlo utilizzare a causa di un problema agli adduttori. Il selezionatore delle Aquile Alban Bushi lo aveva convocato per il match di domani allo Stade de la Tuiliere di Losanna contro i pari età svizzeri e valido per le qualificazioni ai campionati europei di categoria. Shpendi aveva già saltato la gara contro lo Spezia di sabato scorso, nelle ore precedenti alla sfida aveva infatti accusato un fastidio muscolare che aveva consigliato di tenerlo a riposo precauzionale proprio per non aggravare la situazione. Tecnicamente si parla di un’elongazione all’adduttore e da oggi comincerà il protocollo di riabilitazione.

In casa bianconera c’è comunque ottimismo sul fatto che il capocannoniere della C della scorsa stagione possa recuperare per il derby del 13 settembre contro il Modena ed in questo caso fa gioco la sosta del campionato. Rimanendo in tema infortuni, tempi di recupero sicuramente più lunghi per Hraiech Saber alle prese, invece, con problemi alla schiena che gli hanno fatto saltare praticamente tutti gli impegni ufficiali, Coppa Italia compresa, di questo inizio di stagione. Per lui se ne riparla ad ottobre, di sicuro salterà ancora i match contro Modena, Palermo e Mantova. Potrebbe tornare disponibile per la gara del 5 ottobre a Pisa.

Squadra toscana che il Cavalluccio affronterà anche dieci giorni prima, mercoledì 25 settembre, nel faccia a faccia valido per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa. Ieri la Lega serie B ha ufficializzato l’orario del fischio d’inizio: Pisa e Cesena scenderanno in campo all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani alle ore 16 e la partita verrà trasmessa in chiaro sul canale 20 di Mediaset.

Questa mattina si conosceranno anche date e orari di anticipi e posticipi della sesta, settima e ottava giornata di campionato. Comunicati, invece, quelli del campionato Primavera con il derby Bologna-Cesena che si giocherà sabato 14 settembre alle 13 (diretta sul canale Sportitalia- Primavera tv) mentre nel turno successivo la formazione di Nicola Campedelli ospiterà la Sampdoria venerdì 20 alle 16,30.

Ieri pomeriggio, infine, a Villa Silvia, sono ripresi anche gli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Mignani. Il programma prosegue oggi con la doppia seduta, alle 9,30 e alle 17,30, poi ancora allenamento venerdì e domenica sempre alle 17,30 al Rognoni di Villa Silvia. Tutte le sedute sono a porte aperte.

Andrea Baraghini