Pisciatello, ciclovia chiusa per lavori

La Ciclovia del Pisciatello è temporaneamente chiusa alla circolazione. Il motivo va ricercato nei danni causati dall’alluvione in alcuni argini che devono essere sistemati, quindi in via precauzionale il Comune ha deciso di sospendere il passaggio di ciclisti e pedoni, per evitare incidenti. L’ordinanza di divieto è valida fino al 31 dicembre. Se verranno eseguiti prima i lavori di ripristino, la ciclovia tornerà transitabile, per la gioia dei ciclisti, dei podisti e di coloro che amano trascorrere momenti di relax in mezzo al verde.