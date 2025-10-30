Piscina, ancora due anni di lavori: "Le opere avanzano con regolarità"

Serviranno ancora un paio d’anni prima che i cesenati possano tuffarsi nella nuova piscina comunale, i cui lavori di realizzazione sono iniziati nei primi mesi del 2025 con l’intento di dare alla città nuovi spazi destinati a sostituire l’attuale struttura che verrà poi demolita (per lasciare spazio alla vasca esterna) una volta che l’impianto sarà ultimato. Il Comune di Cesena ha inviato ieri una nota nella quale traccia il punto dei lavori, anche in risposta alla curiosità dei tanti appassionati che aspettano di vedere prendere forma il nuovo edificio.

"Le opere strutturali - spiega il Comune - stanno avanzando con regolarità: sono state completate le fondazioni su due livelli, con la conclusione della platea inferiore. Per quanto riguarda la vasca principale, è stata realizzata metà della platea e sono stati impostati i relativi pilastri fuori terra. Nei prossimi giorni si procederà con il montaggio e il getto del primo solaio. Sulla restante metà dell’area della piscina sono stati ultimati gli scavi e realizzati i rinforzi strutturali del suolo di appoggio".

Dopo che a febbraio è stato assegnato l’appalto dei lavori al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Formula Servizi Società cooperativa di Forlì, Idrotermica di Forlì, e Ceir di Ravenna, corrispondente ad un importo contrattuale complessivo di euro 9.364.938,04 euro, secondo le stime dell’amministrazione comunale, l’intervento procede secondo il cronoprogramma pattuito. La futura piscina di Cesena sarà un impianto polifunzionale, antisismico e all’avanguardia dal punto di vista energetico.

"Riteniamo doveroso informare i cesenati sulle diverse fasi di lavoro – ha commentato l’assessore allo sport e ai lavori pubblici Christian Castorri – Il cantiere della piscina comunale indoor ci accompagnerà fino al 2027 e se da un lato ci consegnerà un’opera importante e molto attesa, dall’altro rappresenta uno degli investimenti più significativi di questa ricca stagione di rinnovamento, riqualificazione e rigenerazione urbana. L’intervento infatti è un rilevante tassello nel percorso di valorizzazione del percorso ‘Cesena Sport City’ individuato per elevare l’attrattività rispetto agli investimenti nazionali e stranieri e avviato con le risorse nazionali dell’avviso ‘Italian City Branding’".

Nel corso dei lavori di edificazione del nuovo polo, resteranno aperte e fruibili le vasche attuali, in modo da garantire la continuità dell’attività natatoria, dopo di che, una volta che sarà disponibile la nuova piscina, il cantiere si sposterà nello spazio dell’attuale struttura, che verrà demolita per consentire la realizzazione di nuovi spazi esterni, per poter utilizzare i quali servirà dunque una ulteriore dose di pazienza.