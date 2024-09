Piscina comunale all’aperto, stanziato un milione 300mila euro

II consiglio comunale di Savignano ha approvato una variazione di bilancio che mette a disposizione oltre 2 milioni e mezzo di euro per la realizzazione dei progetti più consistenti. Stanziati 1 milione e 300mila euro per la realizzazione della piscina all’aperto comunale, prevista nelle pertinenze del Seven Sporting Club. Ulteriori 750mila euro sono stati messi a disposizione per interventi per la manutenzione delle strade comunali, asfaltature, sistemazioni di marciapiedi e di piste ciclopedonali. Investimenti anche in ambito culturale, con lo stanziamento di circa 200mila euro per finanziare la fiera di Santa Lucia, gli eventi natalizi, e la stagione teatrale comunale al Teatro Moderno. Altri 500mila euro per interventi all’edificio che ospita l’asilo infantile Vittorio Emanuele, per una nuova sezione di nido con 30 posti in più. Per l’asilo infantile Vittorio Emanuele arrivano così a 1 milione e 215 mila euro, di cui 580mila da fondi Pnrr, per l’adeguamento degli impianti, copertura, cucine e bagni. Per la scuola media Giulio Cesare altri 108mila euro per la sistemazione del tetto e la tinteggiatura esterna. La variazione è stata approvata con 11 voti favorevoli e 6 contrari.

