Pisseri protagonista dello show bianconero

Meno sette alla meta, ormai persino in Sardegna cominciano a disperare. La marcia trionfale del Cesena è ripresa con grande autorità, messa a dura prova da un Gubbio molto performante in ogni reparto.

Sin dalla vigilia si sapeva che sarebbe stata una gara complicata, Braglia ha fatto di tutto per rompere le uova nel paniere del suo amico Toscano, la sua squadra ha creato un numero di occasioni da rete che il Cesena di quest’anno non aveva mai subito. Merito del migliore in campo per distacco Pisseri l’aver portato a casa un risultato determinante per il futuro prossimo del Cavalluccio. Il match era delicato, le scorie di Carrara erano presenti eccome nella testa e nelle gambe di parecchi bianconeri.

L’Adamo del primo tempo è in versione negativa, da prendere per le orecchie per la svogliatezza, l’imprecisione ed i contrasti persi a centrocampo a favorire il gioco di rimessa umbro come sul contropiede di Di Massimo, fuori di poco.

Poi inventa uno dei gol più importanti della stagione e tutto finisce col solito binomio del genio e sregolatezza. Lo stesso canovaccio di Kargbo, poco produttivo, eternamente bastonato dagli avversari che lo marcano stretto, incapace di tenere a freno la lingua con gli arbitri per cui prende l’ennesima ammonizione.

È incurabile, lo si tiene com’è anche quando non dialoga coi compagni e preferisce attaccare a testa bassa, perdendo la palla. Le note positive sono comunque tante in una serata strepitosa, vero crocevia verso il traguardo, terza gara di un trittico terribile con Entella, Carrarese e Gubbio da 6 punti in carniere. Il Cesena ha perso a Carrara perché si è presentata una squadra da mezza classifica, priva di sei titolari fondamentali. In formazione tipo questa squadra passa anche in Toscana.

È De Rose dipendente, certo, concetto fondamentale per capire quale sia la pietra miliare, il perno su cui gira il giochino. Ma per una volta il Capitano ha trovato chi l’ha superato in cattiveria, recupero palle e determinazione.

È il suo pupillo Francesconi, capace di servire assist importanti come del resto ha fatto pure a Carrara. Il ragazzo cresce, ha sofferto nel primo tempo l’aggressività del centrocampo umbro per trasformarsi nella ripresa nell’uomo ovunque. Lui e Shpendi sono certamente la meglio gioventù bianconera con Berti a una incollatura. Bella gente, farà comodo anche al piano di sopra, se resta.

E poi c’è lui, Matteo Pisseri, uno dei tanti ex a referto della serata. Ha sfoderato tutta una serie di interventi di grande valore, salvando il risultato in almeno 3 occasioni. Poi sui taccuini vanno soprattutto quelli che fanno gol, ma stavolta la palma di migliore in campo va a lui e questo la dice lunga sulle capacità offensive della squadra di Braglia che ha dato battaglia, almeno fino al gol di Adamo. Poi come al solito il Cesena dilaga, ma allo scadere Tozzuolo la mette nel sette e Pisseri vola.

