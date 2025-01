Pista ciclabile del Cesuola, avviato il percorso per il secondo tratto

È stato avviato l’iter per la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclabile lungo il torrente Cesuola, immersa in un contesto naturalistico di grande fascino, consente spostamenti veloci. È stato avviato il procedimento unico finalizzato all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica che comporta la localizzazione dell’opera in variante allo strumento urbanistico del Comune di Cesena costituito dal Piano Generale Urbanistico.

L’intervento, che mercoledì 22 gennaio sarà presentato dall’amministrazione comunale allo Spazio Cesuola (via ponte Abbadesse, 451), sarà caratterizzato dalla realizzazione del secondo stralcio della ciclabile in continuità con il primo già realizzato nel 2018, e consiste nella prosecuzione del tracciato lungo la via Sorrivoli, in direzione Rio Falconara attraversando la zona ora occupata dalle aree esterne della scuola materna, e proseguendo poi con un tracciato parallelo alla sponda del corso d’acqua. "È questa – commenta l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Christian Castorri – un’opera che si inserisce nell’ambito del progetto della ‘Bicipolitana cittadina’ che andrà a implementare ulteriormente la rete di servizi sul territorio, in modo specifico tra i quartieri Cesuola e Centro Urbano. Il percorso è stato progettato in modo da integrarsi con le infrastrutture già esistenti".

L’attuale pista, realizzata a partire dal 2002, si estende dalla scuola dell’Osservanza fino al ponticello di Ponte Abbadesse per circa 1,2 chilometri, a cui si sommeranno ulteriori nuovi 500 metri. Il progetto sarà finanziato con risorse comunali (338.108,40 euro) e regionali (461.891,60 euro) pari a 800 mila euro.

Con lo scopo di poter procedere con l’iter legato alla realizzazione dell’opera, il Comune di Cesena ha avviato la fase delle osservazioni nel corso della quale tutti coloro che lo ritengono potranno presentare le proprie segnalazioni dopo aver visionato il materiale depositato online, sul sito dell’ente.