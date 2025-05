Pista ciclabile del Cesuola. Il percorso è modificato

Mutamento di percorso per la pista ciclabile Cesuola, tra Ponte Abbadesse e via Genocchi, progetto dalla lunga gestazione. Nella seduta di ieri del consiglio comunale di Cesena l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Christian Castorri ha illustrato il progetto di fattibilità tecnico-economica. I lavori partiranno nel 2026, costo di 800 mila euro, come preventivato.

"La realizzazione del secondo stralcio – commenta l’assessore Castorri – rappresenta il completamento di un progetto portato avanti dai anni. Nello studio delle alternative progettuali si è inizialmente presa in esame l’ipotesi di sviluppare il tracciato a partire dal percorso esistente in sinistra idraulica, attraversando il torrente Cesuola con una passerella poco oltre l’area degli orti comunali ".

"Dopo diverse valutazioni – prosegue Castorrri –, tale soluzione non è risultata idonea per diverse motivazioni, tra cui la necessità di una procedura espropriativa invasiva per i soggetti privati coinvolti eonerosa per l’amministrazione e la valutazione negativa dell’Ufficio territoriale sicurezza territoriale e Protezione Civile di Forlì-Cesena–Regione Emilia Romagna, in qualità di ente gestore delle acque nei confronti di un prolungamento della porzione tombinata del Rio. Inoltre, proprio in corrispondenza del ponte su via della Cisterna, è presente un attraversamento di un cavidotto di media tensione di E-distribuzione, il cui spostamento avrebbe comportato notevoli difficoltà tecnico-organizzative".

"Dopo un’analisi dello stato dei luoghi – continua l’assessore – l’idea progettuale finale consiste nel proseguire il tracciato del percorso ciclo-pedonale esistente lungo la via Sorrivoli per poi deviarlo verso il Rio Falconara passando attraverso la zona attualmente occupata dalle aree esterne della scuola materna e proseguire poi con un tracciato parallelo alla sponda del corso d’acqua".

Il percorso è stato progettato in modo da integrarsi con le infrastrutture già esistenti. Grazie alla presenza del torrente Cesuola e del suo affluente Rio Falconara, il completamento della pista ciclabile rappresenta il collegamento dell’abitato dal punto di vista infrastrutturale.

re.ce.