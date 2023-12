Pista ciclabile, secondo tratto verso Diegaro

Dopo l’apertura del primo tratto di percorso ciclopedonale, la prossima primavera, una volta consegnati i lavori tramite gara pubblica, l’amministrazione comunale darà avvio all’intervento di realizzazione del secondo tratto di ciclabile sulla via Emilia che dalla rotonda ’Paul Harris’ si estenderà fino alla rotatoria di Diegaro. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’ammontare di un milione (a fronte di un primo investimento di un milione di euro riguardante il primo tratto di percorso).

"La rete ciclabile cittadina – commenta l’assessora alla Mobilità sostenibile e alla viabilità Francesca Lucchi – si estende ulteriormente sul territorio comunale creando importanti collegamenti tra il centro cittadino e i quartieri più periferici. Così come avvenuto anche lungo la via Ravennate, si tratta di percorsi che favoriscono gli spostamenti veloci e sostenibili di cittadini. Mentre proseguono i lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Cerchia di Sant’Egidio, ci apprestiamo ora a pubblicare la gara di affidamento dei lavori che precede l’avvio del cantiere sulla via Emilia. Nel frattempo, insieme agli uffici dei Lavori Pubblici e della Mobilità, e sulla base delle linee guida definite da Decisio, abbiamo redatto il progetto riguardante la segnaletica orizzontale e verticale da installare lungo la Bicipolitana ‘VeloCe"”.

"Nel 2023 – prosegue l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – la rete ciclabile cittadina è stata arricchita di nuovi percorsi ciclabili: il primo stralcio della pista della via Emilia Ponente, che presto sarà al centro di un’opera di completamento, viale Bovio, via Ravennate, da via Madonna dello Schioppo a Martorano, via Cerchia Sant’Egidio e, nel 2024, viale Gramsci (i cui lavori partiranno a gennaio) e Borgo delle rose”.