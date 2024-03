"Pista ciclabile strategica, ridurremo i disagi"

"Ci impegneremo a ultimare i lavori il più in fretta possibile, per ridurre al minimo i disagi, ma la realizzazione della pista ciclabile che fiancheggia via Cerchia di Sant’Egidio non è in discussione". Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Christian Castorri risponde alle sollecitazioni di un gruppo di operatori commerciali che, sostenuti da Confcommercio Cesenate, nei giorni scorsi hanno chiesto all’amministrazione comunale di rivedere il progetto o comunque trovare soluzioni a favore delle attività economiche che si affacciano sulla prima parte dell’arteria, dal lato di Martorano, che coincide con una zona artigianale. La loro argomentazione è che in mezzo a stabilimenti produttivi togliere parcheggi e realizzare passaggi per ciclisti a ridosso degli ingressi delle aziende possa essere controproducente, sia in termini di funzionalità che di sicurezza. "Non si tratta di collegare un’area artigianale alla rete della bicipolitana - ha argomentato Castorri – ma di unire in maniera strategica due aree della città nelle quali gravitano tanti cesenati che da tempo ci chiedono di realizzare infrastrutture in grado di favorire gli spostamenti in bici. Il percorso è sicuro ed estremamente funzionale, anche perché oltre a fare da collegamento tra Martorano e Sant’Egidio, si estende naturalmente su via Calabria, nell’ideale prolungamento verso il mare. Un intervento analogo ci è stato chiesto anche nella parallela via Madonna dello Schioppo, dove però purtroppo la carreggiata è più stretta e la realizzazione decisamente più complessa. Questo a testimonianza del fatto che da parte nostra non c’è la voglia di realizzare piste ciclabili per il semplice gusto di farlo, ma per rendere effettivamente più sicura e funzionale la circolazione".

Luca Ravaglia