Pittori della Pescheria, aiuto agli alluvionati

L’Associazione culturale dei Pittori della Pescheria Vecchia, dopo le devastanti alluvioni, facendosi interprete della necessità di poter dare un contributo ad attenuare il disagio e le difficoltà di tante persone, aderisce alla campagna di sottoscrizione. Al Fondo Regionale dell’Emilia Romagna intestato a "Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna" con l’Iban: IT69G0200802435000104428964 con la causale ’Alluvione Emilia-Romagna’ e al Care ’Comitato Associazioni Rubicone Emergenze’ con l’Iban: IT26K0885268050020010294307 con causale ’Emergenza alluvione’. L’Associazione mette a disposizione gratis 80 opere di artisti soci per le prime 80 donazioni superiori a 200 euro, fatte a partire dal 31 maggio in poi a uno dei fondi sopracitati e che saranno attestate dai donatori stessi con ricevuta alla mail: [email protected] . L’assegnazione delle opere, quadri, sculture e altro offerti dagli artisti soci dell’Associazione Pittori della Pescheria Vecchia e anche dall’Associazione Scultori di Riccione, verrà fatta con sorteggio in una serata denominata ’Della Solidarietà’ che sarà organizzata entro i mesi di settembre e ottobre 2023 a Savignano.

e. p.