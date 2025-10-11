Pittori della Pescheria Vecchia, 45 anni senza rughe

Teatro Moderno di Savignano pieno di gente per la serata celebrativa di festa per i 45 anni dei ‘Pittori della Pescheria Vecchia’, con l’intrattenimento musicale di Sergio Casabianca Quartet con Francesco Montesi alla tastiera, Filippo Montesi alla chitarra elettrica e Marco Talevi alla batteria. All’inizio ci sono stati gli interventi del vicepresidente Nereo Castellani e di Werther Vincenzi presidente della associazione e quelli di Roberta Armuzzi assessora alla cultura del Comune di Savignano sul Rubicone e di Tania Bocchini sindaca di Sogliano e presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare. Ha detto il presidente Vincenzi: "Nei manifesti sotto la scritta della festa dei 45 anni abbiamo aggiunto ‘Senza una ruga’ perchè la nostra associazione è giovane e viva. Abbiamo oltre 120 artisti, siamo tutti uguali, anche l’ultimo entrato, così come i quadri che mettiamo in mostra. Abbiamo quattro soci onorari che purtroppo ci hanno lasciato: Ilario Fioravanti, Dario Fo, Giacomo Baccini e Giancarlo Balzani. Oltre mille allievi hanno frequentato i nostri corsi in questi 45 anni". L’assessora Roberta Armuzzi e la sindaca Tania Bocchini si cono complimentate per i risultati dell’associazione, l’attività di promozione artistica e per la collaborazione con gli enti locali per tante iniziative e manifestazioni.

Ermanno Pasolini