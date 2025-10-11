Virtus, tempo per crescere

Alessandro Gallo
Virtus, tempo per crescere
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Inseguimento BolognaGarlasco indaginiMaestra 24 anniSuperbonusSagre oggiMercatini usato
Acquista il giornale
CronacaPittori della Pescheria Vecchia, 45 anni senza rughe
11 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Pittori della Pescheria Vecchia, 45 anni senza rughe

Pittori della Pescheria Vecchia, 45 anni senza rughe

Teatro Moderno di Savignano pieno di gente per la serata celebrativa di festa per i 45 anni dei ‘Pittori...

Teatro Moderno di Savignano pieno di gente per la serata celebrativa di festa per i 45 anni dei ‘Pittori...

Teatro Moderno di Savignano pieno di gente per la serata celebrativa di festa per i 45 anni dei ‘Pittori...

Teatro Moderno di Savignano pieno di gente per la serata celebrativa di festa per i 45 anni dei ‘Pittori della Pescheria Vecchia’, con l’intrattenimento musicale di Sergio Casabianca Quartet con Francesco Montesi alla tastiera, Filippo Montesi alla chitarra elettrica e Marco Talevi alla batteria. All’inizio ci sono stati gli interventi del vicepresidente Nereo Castellani e di Werther Vincenzi presidente della associazione e quelli di Roberta Armuzzi assessora alla cultura del Comune di Savignano sul Rubicone e di Tania Bocchini sindaca di Sogliano e presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare. Ha detto il presidente Vincenzi: "Nei manifesti sotto la scritta della festa dei 45 anni abbiamo aggiunto ‘Senza una ruga’ perchè la nostra associazione è giovane e viva. Abbiamo oltre 120 artisti, siamo tutti uguali, anche l’ultimo entrato, così come i quadri che mettiamo in mostra. Abbiamo quattro soci onorari che purtroppo ci hanno lasciato: Ilario Fioravanti, Dario Fo, Giacomo Baccini e Giancarlo Balzani. Oltre mille allievi hanno frequentato i nostri corsi in questi 45 anni". L’assessora Roberta Armuzzi e la sindaca Tania Bocchini si cono complimentate per i risultati dell’associazione, l’attività di promozione artistica e per la collaborazione con gli enti locali per tante iniziative e manifestazioni.

Ermanno Pasolini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaMostre