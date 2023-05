Pittori e fotografi ’in giallo’ a San Zenone

Una mostra collettiva tematica è in corso e visitabile fino al 21 maggio alla Chiesa di San Zenone di via Uberti. Si intitola ’Ispirazioni in giallo’ ed è promossa dall’Adarc, l’associazione degli artisti cesenati, che dal 2006 anima la città e gli spazi privati cittadini con stimolanti iniziative. Lungo la navata del settecentesco tempio cattolico trovano spazio le opere di 37 artiste e artisti del territorio: pittori, fotografi e mosaicisti, ciascuno partecipante con un’opera di forma quadrata di cm. 60x60. Ognuna di tali creazioni, contiene elementi di colore giallo come traccia unificante della mostra; il solo dettame rispetto alla libertà creativa di ciascuno. "Nella tradizione e nel senso comune – spiega il presidente Adarc, Piero Pineroli -, il giallo è inteso come colore della luce, della positività, dell’energia e dell’ottimismo. Il pigmento giallo, ampiamente presente in natura e facile da impastare, è stato uno dei primi colori che l’uomo ha usato nell’arte, a partire dagli Egizi che lo consideravano simbolo di eternità e forza, per arrivare al tardo XIX secolo con gli impressionisti, che se ne servivano per trasmettere meglio emozioni e sentimenti, grazie alla sua brillantezza".

L’esposizione, con il patrocinio del Comune di Cesena, ed è aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 17 alle 19, escluso il lunedì e giovedì. Nei giorni di sabato e domenica anche dalle 10 alle 12. È poi prevista un’apertura straordinaria serale il 14 maggio in occasione della tappa del Giro d’Italia. "L’occasione di visitare la mostra – aggiunge Pineroli -, è propizia anche per visitare la chiesa di San Zenone, progettata dall’architetto Pietro Carlo Borboni, impreziosita dagli affreschi di Giuseppe Milani. Si tratta di un gioiello architettonico della città, ma non sempre aperto al pubblico e visitabile in occasione di eventi come questo; una ragione in più per cesenati e turisti per vedere l’originale e temporanea esposizione d’arte e il monumento che la contiene".

Raffaella Candoli