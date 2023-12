"Più acquisti natalizi grazie ai super addobbi"

I presidenti della Confcommercio dei Comuni della Valle del Rubicone hanno espresso grande soddisfazione per l’installazione delle luminarie nelle piazze centrali e nelle frazioni. A parlare sono Raffaele Bernabini (San Mauro Pascoli), Roberto Renzi (Savignano sul Rubicone), Francesco Tomasini (Gambettola), Andrea Carghini (Sogliano al Rubicone), Antonio Mandato (Borghi), Egisto Dall’Ara (Gatteo) che è anche presidente del settore turistico del comprensorio cesenate della Confcommercio, Alessandro Bernabini (Roncofreddo), Giovanni Anselmi (Longiano).

"Alle amministrazioni comunali – dicono tutti insieme – facciamo il nostro plauso perchè per il primo anno sono stati realizzati addobbi creando centro storici molto belli e attrattivi, con un grande senso del Natale, che stanno portando tanta gente a visitare questa installazioni, addobbi e luminarie per fare le fotografie e così si fermano anche a visitare e a fare acuisti nei nostri negozi. San Mauro ha fatto delle installazioni tutte originali mai viste a cominciare dalla slitta e carrozza di Babbo Natale; a Savignano con un gigantesco albero in piazza Borghesi e la pista di pattinaggio in piazza Castello, ai presepi in 150 cassetti a Borghi dove è arrivata anche Rai 3 per un servizio televisivo; Gambettola con un centro suggestivo e il clou in piazza Pertini; Longiano con un centinaio di presepi dislocati in tutto il centro storico, fino al Castello Malatestiano, passando per il Rifugio Bellico; Sogliano al Rubicone con piazza Matteotti illuminata a giorno a cominciare dalla fontana delle farfalle di Tonino Guerra; Gatteo e Sant’Angelo con migliaia di mini lampadine led accese ovunque; Roncofreddo con l’albero e il gigantesco presepe nella roccia. A tutto questo vanno aggiunti gli addobbi che questi tutti i negozi hanno installato con tante novità, risaltando l’importanza delle festività natalizie".

Paolo Vangelista responsabile Confcommercio Area Rubicone ha poi aggiunto: "Questi abbellimenti hanno contribuito a portare tanta gente in più degli anni passati nei centri storici. E di questo hanno senz’altro beneficiato anche le nostre attività e in primis bar, ristoranti, osterie e attività alimentari in generale. Anche l’abbigliamento ha avuto, rispetto agli anni passati, un miglioramento anche se la temperature mite non hanno certamente aiutato gli acquisti dei capi di abbigliamento. C’è un dato di fatto: l’avere trasformato i centri storici in opere d’arte natalizie ha reso più gioiosi i bambini e gli adulti e nel piccolo questo contribuisce a migliorare la vita di tutti noi. Siamo tempestati di notizie negative e di cronaca nera e questa nuova atmosfera natalizia contribuisce a rendere meno triste questo periodo difficile".