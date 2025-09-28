Più che un pari, è un Cesena d’alta quota. Al passo con il Palermo, poteva anche osare

CESENA

1

PALERMO

1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Zaro, Ciofi (40’ st Piacentini); Ciervo (24’ st Guidi), Berti (24’ st Bisoli), Castagnetti (17’ st Bastoni), Francesconi, Adamo; Shpendi (17’ st Diao), Blesa. A disp.: Siano, Ferretti, Arrigoni, Celia, Amoran, Magni, Olivieri. All.: Mignani.

PALERMO (3-5-2): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi (19’ st Peda), Segre (1’ st Blin), Gomes (37’ st Vlasic), Augello; Palumbo (24’ st Giovane), Le Douaron (19’ st Brunori); Pojanpalo. A disp.: Avella, Pizzuto, Brunori, Bereszynski, Corona, Veroli. All.: Inzaghi.

Arbitro: Massa di Imperia.

Reti: 34’ pt Blesa, 11’ st Bani.

Note: 14.423 spettatori, di cui circa 1.500 ospiti. Ammoniti: Zaro e Castagnetti per il Cesena, Blin per il Palermo. Angoli: 2-1. Recuperi: 1’ pt e 4’ st.

Più che un pari. Davanti ad un Palermo costruito con l’ambizione di andare direttamente in A – basta guardare la lista dei nomi a disposizione di Inzaghi non scelto a caso – il Cesena ha confermato che il successo del Penzo sul Venezia non è stato un caso isolato. Sarà pure soltanto la quinta giornata di campionato ma il Cesena, fin qui imbattuto, sta dimostrando di saper stare ad alta quota, in vetta, esattamente dove si è confermato insieme allo stesso Palermo e al Frosinone (prossimo avversario martedì sera fuori casa), in attesa del Modena che scenderà in campo oggi. Chissà, forse, avrebbe potuto anche osare di più, ma Mignani, sicuramente per dosare le forze in vista proprio dell’altro big match di martedì a Frosinone, più o meno a 20’ dalla fine ha richiamato in panchina mezza squadra titolare. Difeso l’1-1, un ottimo risultato chiaramente, e via, testa alla prossima sfida sempre ad alta quota.

Il primo squillo è del Palermo, al 31’ Le Douaron di testa impegna Klinsmann che risponde da campione. Ma ad andare in vantaggio è il Cesena. L’azione è brillante, veloce, un contropiede che parte sempre dal piedino fatato di Berti, incontenibile, Pierozzi lo stende in area, Massa concede il vantaggio e permette a Blesa di battere Joronen, bissando l’exploit di Pescara. In Abruzzo festeggiò gonfiando il palloncino nero, stavolta col bianco (a seconda della maglia della gara, spiegherà a fine gara).

In apertura di ripresa Shpendi ha il colpo del ko, Blesa scippa la palla a centrocampo e passa al centro per la cavalcata dell’albanese, lo stadio trattiene il respiro, è solo davanti a Joronen ma calcia fuori il rigore in movimento. Il match decolla, si inaspriscono i contrasti, punizione di Augello e Pohjanpalo di testa stampa la traversa. Due minuti dopo il Palermo pareggia, ancora un cross di Augello, Palumbo non ci arriva di testa, alle sue spalle Bani non sbaglia a 3 metri da Klinsmann. All’ora tonda si gioca a flipper in area siciliana, ripetute occasioni per i bianconeri, rovesciata di Adamo, ma Joronen si salva. Fuori Shpendi, dentro Diao preferito ad Olivieri tenuto ancora in panchina, il Palermo risponde con Brunori, giusto per dare l’idea delle potenzialità degli organici. Esordisce anche Guidi. Sostituiti nel frattempo Ciervo, Castagnetti, Berti e Ciofi. All’88’ Inzaghi chiede un rigore che Massa, sentito il Var, non concede e la gara si avvia, intensa ed equilibrata, verso la fine. Un bel Cesena, un pari di qualità.

Daniele Zandoli