Più cittadini e famiglie. Aumentano i centenari

Aumentano i centenari a Savignano sul Rubicone che ne conta oggi cinque: Luisa Bacchini, Ines Barducci e Maria Stella tutte donne nate nel 1922 e altre due donne Maria Galassi e Maria Bracci del 1923 che furono compagne di banco alle scuole elementari. Un’altra donna, la sesta centenaria savignanese Giulia Rubaconti, compirà 100 anni il 27 dicembre. Ma la novità sta nel 2024. L’anno prossimo Savignano sul Rubicone avrà altri cinque centenari dei quali tre donne e due uomini.

Il bilancio demografico del 2022 delinea una città in riassetto, con una popolazione residente in crescita, un trend in diminuzione delle presenze straniere (calo di più di mezzo punto percentuale), un saldo migratorio relativo alla popolazione straniera negativo (-134) su un dato assoluto di +97 per trasferimento di nuovi residenti da altre zone del Paese, e un calo demografico in linea con la tendenza nazionale.

Al 31 dicembre scorso i residenti erano 17.850 (8.837 maschi e 9.013 femmine) contro i 17.813 del 2021 e 17.853 del 2020. In calo la presenza di stranieri residenti: il 16.7% nel 2022, 17.3% nel 2021 e 17.3% nel 2020. Pesante il saldo naturale fra nati e morti. Savignano nel 2022 ha registrato 132 nati e 192 morti (-60); nel 2021 la differenza era stata di -20 con 157 nati e 177 morti. Fa riflettere nel 2022 l’aumento dei decessi in confronto ai due anni precedenti, ma anche quello del calo delle nascite. Per quel che riguarda il saldo migratorio nel 2022 ci sono stati 795 immigrati e 698 emigrati con un saldo positivo di 97, a fronte dei 658 immigrati e 678 emigrati e un saldo i meno 20, nel 2021. Le famiglie erano 6.566 contro le 6.455 del 2021. Un’altra curiosità riguarda gli oltre 3.000 stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana e che ora risiedono in città e che appartengono a 67 nazioni diverse.

Ermanno Pasolini