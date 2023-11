Più decoro per la festa dei defunti. Riparazioni e migliorie nei cimiteri

Cimiteri più accoglienti in occasione delle festività dedicate ai santi e ai defunti, oggi e domani: l’amministrazione comunale ha eseguito migliorie e rinnovato il tradizionale allestimento floreale all’ingresso di ciascun cimitero e nelle rispettive aree verdi. I cimiteri cittadini comprendono quello monumentale napoleonico in via Pacchioni, con oltre centomila salme, el’ala adiacente, il cimitero di Tipano dove è praticata anche la cremazione e la fitta rete dei 35 cimiteri rurali.

Nelle settimane scorse per incrementare il decoro di queste strutture, comprese le rurali, sono stati eseguiti i lavori programmati dall’amministrazione comunale corrispondenti a un investimento di 200 mila euro. Si tratta di rifacimenti strutturali, interventi di messa in sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche e di altre opere di manutenzione.

L’Ufficio Edilizia Pubblica cimiteriale, che ha curato il progetto, ha programmato ed eseguito interventi a favore del cimitero urbano e di alcune aree rurali. Al cimitero urbano i lavori hanno interessato le strutture delle zone 5^ (ampliamento Fioravanti del cimitero vecchio anni ‘70) e 6^ (ampliamento Acmar anni ‘90) e con il rifacimento della pavimentazione. Si è proceduto inoltre con il ripristino del sistema di aerazione tramite le bocche di lupo esistenti, parzialmente ostruite, e con altri lavori di manutenzione ordinaria; con la demolizione e ricostruzione dei muretti parapetto esterni della zona 6^ posti a delimitazione delle aperture d’illuminazioneaerazione del sotterraneo; con il ripristino di loculi dissestati seminterrato del cimitero vecchio. Presso i cimiteri rurali di Martorano, Casalbono, Bagnile, San Demetrio, Tessello, San Giorgio e Borello sono state eseguite alcune opere di riparazione attuando un programma di ripulitura e ritinteggiatura delle superfici degradate.

Fino a domenica 5 novembre (nonostante il cambio d’ora) i cimiteri comunali osserveranno i seguenti orari di apertura e chiusura per tutte le giornate: cimitero urbano orario continuato dalle 8 alle 18, i 35 cimiteri rurali orario continuato dalle 7 alle 19. Sempre attivo, per tutta la giornata, il numero 0547 356631.