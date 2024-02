"Più di 500 infrazioni gravi in un anno" 394 infrazioni per semaforo rosso, 121 per eccesso di velocità, 54 per revisione scaduta e 15 per mancata copertura assicurativa: i dati emersi dal bilancio della polizia locale di Longiano. Inoltre, denunciati 3 ragazzi per danni a una colonnina e 4 giovani a seguito di controlli stradali. Controlli mirati anche per l'abbandono di rifiuti.