"Più facile l’acquisto dei prodotti per celiaci"

Una proposta per rendere più facile acquistare generi alimentari per celiaci anche per i non residenti in regione, rendendo omogenei i sistemi informatici regionali. E’ la risoluzione firmata da Giulia Pigoni (Lista Bonaccini) e Manuela Rontini (Pd) che ha ottenuto il via libera dell’Assemblea legislativa regionale. "La celiachia -ha ricordato la consigliera- è una delle patologie più diffuse in Italia. Si tratta di un’intolleranza al glutine e le persone che presentano questo disturbo devono seguire un’alimentazione a base di prodotti specifici. In Emilia-Romagna ci si può rifornire in farmacie e negozi convenzionati: i buoni cartacei sono stati sostituiti con un budget mensile elettronico portando con sé la tessera sanitaria. Attualmente, però, i pazienti che si trovano domiciliati qui per motivi di studio e lavoro non possono comprare i prodotti perché il budget si può impiegare solo nella regione di emissione poiché i software utilizzati dalle varie pubbliche amministrazioni sono ancora disomogenei e non interoperabili, creando notevoli disagi. Visto che esiste già un indirizzo parlamentare che prevede la predisposizione di un provvedimento che consenta ai sistemi informatici di tutte le regioni di dialogare tra loro, occorre agire in tempi brevi".

Emiliano Occhi (Lega) ha commentato che si tratta di un’idea giusta da attuare.