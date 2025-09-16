Più forte della sclerosi multipla: “Ho deciso di riprendermi la vita”

Fabiana Memini, ha vinto molto più di una corsa.

“Sono orgogliosa di me stessa, è stata una grandissima esperienza, che fino a pochi mesi fa avrei ritenuto impossibile anche solo affrontare. Invece no, perché la determinazione, l’impegno e la fiducia in se stessi aprono molte più porte di quante si possa pensare. Lo sport è un volano meraviglioso, anche nei momenti più difficili”.

Quando è arrivata la diagnosi della malattia?

“Nel 2023, ai tempi dell’alluvione del Savio. Ero nella zona del Roverella, col badile, che stavo dando una mano a rimuovere il fango. Improvvisamente mi sono sentita bloccare le gambe. Gli accertamenti medici successivi hanno chiarito quale fosse la causa. Un colpo durissimo, ovviamente”.

Come ha affrontato la situazione?

“Ho cercato di non abbattermi. Ci sono molti aspetti legati a questa malattia che tante persone non conoscono: io ho deciso di riprendermi la mia vita e di godermela al massimo. E in questo lo sport può davvero essere decisivo. Venivo dal mondo del sollevamento pesi, mi sono reinventata”.

In che modo?

“Tramite una conoscenza legata all’Aism, mi sono avvicinata al mondo della corsa. All’inizio ero dubbiosa, pensavo che non sarei mai riuscita ad affrontare una gara. E invece dopo pochi mesi di allenamento ho visto che il mio corpo rispondeva, che i risultati arrivavano. Che potevo farcela. Ce l’ho fatta: ho corso la sezione a piedi di una prova di triathlon e me la sono cavata bene”.

Non si è accontentata.

“Perché avrei dovuto? Mi sono guardata intorno e mi sono detta che a quel punto tanto valeva aggiungere anche le altre discipline. Non sapevo nuotare, ho imparato. Non ero avvezza alla bici, mi ci sono abituata”.

Con quali risultati?

“Il nuoto è diventata la mia disciplina preferita e in ogni caso la passione e l’impegno rivolti a questi progetti mi hanno fatto rinascere”.

Quella di San Mauro Mare è stata la sua prima gara di Triathlon. Racconti.

“Mi ero allenata, ero emozionata, ma anche consapevole di essere pronta. Mi sono tuffata in acqua: tutto bene. Poi sono passata alla bici e lì c’è stato un imprevisto, legato a un problema a una gamba. Ma non mi sono arresa, ho spinto solo con l’altra, facendo molta più fatica, ma arrivando comunque in fondo. E poi ho proseguito a piedi, fino al traguardo. Dopo averlo superato, mi sono commossa”.

Un giorno impossibile da dimenticare.

“Per tante ragioni. Voglio prima di tutto ringraziare il mio fidanzato Cristian, che mi ha sostenuta per tutta la prova, aiutandomi nelle fasi di cambio. Senza di lui non ce l’avrei fatta. Alla fine ci siamo abbracciati e sì, è impossibile dimenticarlo”.

E ora?

“Gli organizzatori, che ringrazio tanto per il tipo di approccio dimostrato, si erano accorti che non ero al meglio delle condizioni e mi hanno accordato uno ‘sconto’ sulle ultime distanze. Il prossimo obiettivo è portare a termine la prova completa, fino in fondo”.

Le malattie, anche quelle più impegnative, non possono vincere tutte le battaglie.

“E’ il messaggio che vorrei veicolare, rivolgendomi prima di tutto a chi convive con questa patologia: lo sport è un’ottima arma che porta alla rinascita. E’ successo a me, può succedere a chiunque. Basta provare. E credere in se stessi”.