Più forti del maltempo Cercatori d’oro in spiaggia

I cercatori d’oro oggi tornano a sfidarsi sulla spiaggia di Cesenatico per una manifestazione unica, al termine della quale sarà incoronato il campione. È il "Garrett Contest", la più importante gara europea di ricerca con metal detector, organizzata da Securitaly con il patrocinio del Comune e della Cooperativa stabilimenti balneari. L’appuntamento è nella spiaggia libera di piazza Andrea Costa, dove gareggeranno 250 cercatori armati di metal detector, provenienti da diverse province italiane. La gara si svolgerà in un campo di sabbia esteso 3.500 metri quadrati e vincerà chi riuscirà a trovare il maggior numero di gettoni sotterrati. La competizione sarà suddivisa in quattro turni di qualificazione che si svolgeranno alle 9 di questa mattina, due semifinali e una gara finale in programma nel pomeriggio a partire dalle 15.30. Sono tante le novità di questa edizione, a partire dall’ospitalità, visto che nella quota di iscrizione di 25 euro è incluso un wellcome-pack il cui valore sfiora i 100 euro. Al suo interno ci sono due sacche, una t-shirt Detector Shop, un cappellino Garrett Apex, una pala

All Black XT ed un buono

sconto da utilizzare sul sito www.detectorshop.it.

Alla gara di metal detector tornano anche le "detectorine", delle bellezze che

animeranno la settima edizione della manifestazione.

Non sono semplici ballerine, ma quattro performer

professioniste che, oltre a regalare un tocco di seduzione, si esibiranno durante la giornata in spettacoli da vivo di grande effetto scenico.

Sono la bella argentina Belen Carreras, la modella e ballerina brasiliana Eliane Festa, l’italo ungherese Daniela Andreani in arte "Dudù" e direttamente da Salvador De Bahia, la "Regina del Samba" Rubia Maia Maravilha. Roberto Terranova e Stefano Della Chiesa di Securitaly sono soddisfatti

del successo dell’iniziativa: "Questo evento ogni primavera richiama a Cesenatico

tantissimi appassionati,

del resto l’hobby dei metal-detector anche in Italia annovera sempre più

praticanti. Siamo partiti nove anni fa quasi per gioco, oggi invece l’appuntamento è diventato di altissimo

livello".

Giacomo Mascellani