"Più forze dell’ordine e controlli contro i furti"

"Degrado e senso di insicurezza si alimentano a vicenda". L’allarme è lanciato dai consiglieri di quartiere Cesena Siamo Noi, che lamentano che uno dei fenomeni più ricorrenti degli ultimi tempi è quello dei furti nelle abitazioni e nelle attrezzaie agricole. Le zone prese maggiormente di mira sono quelle nelle campagne, case sparse e frazioni isolate. "Per contrastare il fenomeno – sostiene Cesena Siamo Noi - occorrerebbe una maggiore presenza delle forze dell’ordine, più illuminazione pubblica (ci sono purtroppo gruppi di case ancora al buio, segnalate da tempo dai cittadini) e videosorveglianza nei punti strategici. Andrebbe fatta una riflessione seria sullo spazio pubblico delle frazioni più piccole e vicine alla campagna. Uno spazio spesso privo dei più semplici elementi che contribuiscono a caratterizzare la città, dai marciapiedi all’illuminazione pubblica, e che in molti casi, con il nuovo Piano urbanistico generale, è stato definitivamente derubricato a territorio rurale. È vero che i cittadini devono abituarsi ad avere alcune accortezze se abitano isolati, installando ad esempio luci fotovoltaiche che si accendono coi sensori di movimento, in particolare nel retro delle case da dove è più facile per un ladro agire indisturbato".

Gli episodi di furto continuano e le segnalazioni fioccano ogni giorno sui social. Ieri sono stati segnalati topi d’auto in via Madonna dello Schioppo. Due giorni fa la denuncia da parte di una famiglia di Calisese che ha trovato due ladri sul tetto di casa che volevano entrare dal terrazzo, mentre uno faceva da palo in strada. Messi in fuga dall’arrivo dei carabinieri, i ladri non sono entrati in casa. Numerose le segnalazioni di furti in automobili in sosta, che vengono aperte e poi svaligiate, specie nella notte.

"Altro problema – segnalato da Cesena siamo Noi - è quello delle truffe presso il domicilio (esempio falsi venditori di luce e gas) e quelle stradali (truffa dello specchietto). Occorrerebbero eventi di formazione periodica presso i quartieri per spiegare ai cittadini come difendersi da queste truffe ma anche per ragionare assieme su quale possa essere il modello più adatto di prevenzione. Bisognerebbe valutare anche una possibile applicazione studiata per informare istantaneamente i cittadini su truffe e furti che stanno avvenendo in zona". "Nell’area urbana – concludono i consiglieri di quartiere Cesena Siamo Noi - la percezione di mancanza di sicurezza è concreta. Il problema della sicurezza è legato spesso alla percezione della possibilità di muoversi liberamente nello spazio urbano, ancor prima che al subire furti o aggressioni. Il tema in questo caso è il controllo dello spazio: se c’è uno spazio abbandonato qualcuno penserà a riempirlo con attività illecite e microcriminalità". "Per risolvere il problema – concludono - è necessario e indispensabile controllare lo spazio. Servono forze dell’ordine più presenti, far rivivere i luoghi incentivando attività sociali e commerciali, fare un uso oculato del piano della sosta, addensare e articolare gli spazi aperti. Sicuramente serve il mix giusto di tutte queste azioni messe insieme".

