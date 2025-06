Più iscritti ai centri estivi comunali. Sono 152 i bambini partecipanti

Sono in aumento i partecipanti ai centri estivi comunali. Le iscrizioni sono state infatti 152, contro le 132 dello scorso anno, con un incremento del 15,15 per cento. Questo significa che le giovani coppie che hanno attività turistiche, oppure lavorano come dipendenti in questo genere di attività, apprezzano il servizio organizzato dal Comune.

Nello specifico le adesioni al Centro estivo infanzia sono state 62, con bambine e bambini che svolgono l’attività presso la scuola materna Arcobaleno di via Vespucci nella zona Ponente di Cesenatico vicina al centro; mentre le adesioni al Centro Estivo Primaria-Adolescenti, cioè per i bambini delle scuole elementari e i ragazzini delle medie, sono state ben 84 e l’attività viene svolta alla scuola elementare Leonardo Da Vinci di via Caboto, sempre nella zona Ponente.

Ricordiamo che ai centri estivi comunali potevano iscriversi bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, residenti nel territorio comunale di Cesenatico. L’assessore alla scuola Emanuela Pedulli (nella foto) è soddisfatta del riscontro ottenuto dal servizio: "Anche i centri estivi rappresentano ormai una solida realtà per Cesenatico, perché da un lato offrono un’offerta educativa a formativa a bambini e ragazzi del territorio, e dall’altra supportano molte famiglie nella gestione pratica della quotidianità. Siamo felici delle adesioni in aumento, che sono un ottimo segnale per questa iniziativa".

Le famiglie che non hanno trovato posto nei centri estivi comunali, possono contare su quelli privati e organizzati da associazioni sportive.

g.m.