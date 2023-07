Più occhi per la sicurezza In arrivo decine di telecamere

La realizzazione del progetto Rete Man del Comune di Cesena, che prevede di dotare tutto il territorio di un sistema di videosorveglianza per garantire sicurezza ai cittadini e di una connettività comunale, avanza con un finanziamento statale. Con un decreto del Ministero dell’Interno, lo scorso 23 giugno è stata approvata la graduatoria definitiva del bando a cui il Comune aveva partecipato proponendo l’estensione della Rete Man 2 per un investimento di 500mila euro, rispetto al quale era stato chiesto un finanziamento di 150mila euro al Ministero. A questo si sommeranno le risorse comunali per un ammontare di 350mila euro. Il progetto prevede il cablaggio e l’installazione di numerose telecamere di sicurezza in specifiche zone del territorio, lungo le principali arterie stradali per verificare il transito di auto e moto, ma anche dispositivi ad alta prestazione per le aree maggiormente frequentate, come piazze e parchi. Dopo vari interventi lungo le tre direttrici Valle del Savio, Diegaro e Dismano, si procederà ora con l’installazione degli organi di ripresa nei tratti che collegano la zona di Torre del Moro a Diegaro, a Pievesestina e a San Vittore. "La vera ambizione del progetto che continueremo a sviluppare grazie a questo finanziamento ministeriale e al 70 per cento con risorse comunali pari a 350 mila euro – commenta l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini – è di dotare il territorio di telecamere Ocr con sistemi di lettura targa system che contribuiranno al rafforzamento della sicurezza urbana. Si procederà con la collocazione di circa 68 punti di controllo telecamere di videosorveglianza e di 23 accessi di lettura targhe nelle aree strategiche e agli ingressi sull’E45 della zona Diegaro e Borgo Paglia". Il progetto prevede l’installazione complessiva di circa 450 telecamere ed attualmente ne sono state realizzate 338 a Cesena e nelle zone del centro. "Grazie a questo governo e al ministro dell’ interno Matteo Piantedosi – dice Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna- ci sarà un investimento importante per i progetti di video sorveglianza, utili per prevenire reati, eliminare il degrado ed essere di supporto alle forze dell’ordine".