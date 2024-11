"Più prevenzione per proteggere il territorio"

Un incontro pubblico in mezzo alla natura, nel parco del bar Incanto, dove ieri Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, ha sostenuto i candidati alle elezioni regionali Sara Londrillo e Alessandro Tassinari. Nell’incontro dal titolo ‘Il clima è cambiato! Come difendere il nostro territorio?’, i candidati si sono concentrati sulla necessità urgente di affrontare il cambiamento climatico e proteggere il territorio. "Per decenni abbiamo fossilizzato il nostro pianeta, ma ora è il momento di agire – ha detto Bonelli -. La crisi climatica sta rendendo più frequenti e violenti gli eventi atmosferici estremi e dobbiamo preparare il nostro territorio". Sara Londrillo, di Bertinoro, ha spiegato che nel programma di Alleanza Verdi e Sinistra c’è un forte impegno per investire in infrastrutture più sicure e sostenibili. "Le nostre prioritàsono ridurre il rischio idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio con interventi di prevenzione". Alessandro Tassinari, forlivese, ha parlato dell’importanza di rafforzare gli uffici territoriali che si occupano della difesa del suolo, un elemento cruciale per supportare anche i piccoli comuni.

a.s.