"Più sicurezza, più decoro e maggior presidio"

SAVIGNANO

di Ermanno Pasolini

Conferenza a Savignano sul Rubicone di Fratelli d’Italia organizzata presso l’enoteca Retrogusto in piazza Amati. Si è parlato di "Lotta agli sbarchi. Operazione verità" e di sicurezza e decoro nella città e nelle frazioni. Sono intervenuti l’onorevole Sara Kelany di Fratelli d’Italia responsabile nazionale del dipartimento immigrazione che ha detto: "La forte pressione immigratoria che abbiamo subito nel 2023 è stata determinata da una serie di circostanze eccezionali. Il governo si è impegnato sin dal suo insediamento ad agire su due fronti: quello del diritto interno dando una stretta sia nei confronti degli scafisti che dei permessi di soggiorno e quello del diritto internazionale, interloquendo con tutti i Paesi del Mediterraneo e portando l’Europa ad agire per la difesa delle frontiere. Questo ha portato dei grandi risultati". Ha aggiunto Stefano Cavedagna candidato di Fratelli d’Italia per le elezioni europee: "I confini dell’Italia sono i confini dell’Europa. Giorgia Meloni è andata più volte in Tunisia e in altri stati a perorare questa causa". Presente l’onorevole Alice Buonguerrieri, presidente di Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena, che ha aggiunto che il candidato sindaco di Savignano Lorenzo Sarti è il migliore che possa avere la città.

Ha moderato Kitty Montemaggi coordinatrice di Fratelli d’Italia di Savignano sul Rubicone. La maggiore attenzione è stata rivolta al problema della sicurezza e del decoro con proposte per Savignano e interventi di Lorenzo Sarti candidato sindaco a Savignano per il centrodestra, Cosimo Carbone già generale dell’Aeronautica Militare, Vincenzo di Canosa già comandante della stazione dei carabinieri di Savignano sul Rubicone.

Ha detto il cadidato sindaco Lorenzo Sarti: "Da 70 anni a Savignano sul Rubicone governa la sinistra. E’ ora di dire basta. Lo sport è declassato con i campi sportivi pieni di erba e fatiscenti. Un paese deve essere presidiato per rendere i cittadini sicuri. Le frazioni sono abbadonate. Non è colpa delle forze dell’ordine che sono in sottoorganico. Bisogna creare uno sportello di ascolto per la sicurezza. Abbiamo una città con storia millenaria, ma non esiste un ufficio turistico. La fotografia di Savignano oggi è triste e di insicurezza". Cosimo Carbone ha detto che serve raccogliere le proposte dei cittadini per poi segnalarle alle forze dell’ordine: "Bisogna lavorare anche sulla rigenerazione urbana a Savignano per alloggi e luoghi pubblici e puntare su una adeguata illuminazione. Poi crere occasioni lavoro. Noi siamo per l’immigrazione regolare e per accogliere gente che viene qui per lavorare. Serve una città più vivibile e più bella".