’Pizoun’, l’osteria festeggia i primi 200 anni

di Ermanno Pasolini

La sua è una famiglia di ’osti’ da 200 anni e il loro cliente più famoso fu il grande poeta Giovanni Pascoli che ogni giorno andava a bersi un bicchiere di vino nella loro osteria.

Alessandro Gori, che con la moglie Fulvia è titolare della trattoria ’Da Pizoun’ nel centro storico di San Mauro Pascoli, due anni fa ha rifatto il locale e gli ha dato una nuova impronta. Dice Alessandro Gori: "Sono nato salumiere e il mio sogno era creare nella mia trattoria, un angolino di salumi e formaggi selezionati da me stesso e specialità alimentari naturali, prettamente romagnole. E’ stata dura ma io e mia moglie Fulvia alla fine ce l’abbiamo fatta e abbiamo realizzato tutto quello che volevamo. Abbiamo ribattezzato il locale nel suo complesso ’Pizoun 1923. Trattoria, generi alimentari, caffè’ in omaggio all’anno di nascita di mio babbo".

Quella di Alessandro è una delle famiglie storiche del paese. Il suo trisavolo Domenico detto ’Pazaia’, nel 1800 aveva un’osteria in piazza Mazzini dove andava sempre a farsi un bicchiere di vino il poeta Giovanni Pascoli, mentre suo nonno Paolo cento anni fa aprì una bottega vicino all’osteria dei genitori, dove si trovava di tutto. Nonno Paolo morì nella sua casa di San Mauro Pascoli, sopra la bottega, durante la guerra a causa dello scoppio di una granata in uno dei tanti bombardamenti. Il negozio venne gestito da Silvano, allora ventenne figlio di Paolo e babbo di Alessandro che lo tenne fino al 1990. Poi Alessandro prese le redini dell’attività.

Nel 2001 lo trasforma in osteria seguendo le orme del trisavolo Domenico-’Pazaia’. Un piccolo locale che però si fa notare subito per qualità e genuità delle pietanze. Alessandro non vuole mollare il locale, perché la sua famiglia e i suoi avi hanno sempre fatto questo mestiere che riguarda le varie sfaccettature della ristorazione.

Dice Alessandro Gori: "Sono passati cent’anni e la storia ritorna. Dalla piccola bottega del nonno Paolo e di mio babbo Silvano, ora io e mia moglie Fulvia abbiamo ricreato un posto dove a partire dalle 6.40 del mattino si può fare colazione, la spesa di specialità alimentari, poi aperitivo, pranzo e cena in trattoria". Conclude Alessandro Gori, Pizoun: "Nel 2021 siamo tornati a completare l’offerta aggiungendo la bottega alla trattoria. Ho messo il nome Pizoun alla trattoria perchè era il soprannome di mio babbo e oggi infatti tutti mi chiamano Pizoun e nessuno col mio nome. Insieme a Fulvia abbiamo cercato di creare una trattoria che avesse una propria caratteristica in cui traspare l’impegno quotidiano nel fare al meglio il lavoro, la ricerca delle materie prime, la genuità cercando di riproporre una cucina nuova con i prodotti naturali come una volta cominciare dalle farine non raffinate e ora solo di grani antichi bio, dalla pasta, piadina, dolci e pane fresco. Siamo contentissimi della scelta fatta e della risposta dei nostri clienti".

Fulvia sta in cucina e cura personalmente tutti i piatti. "Prima di conoscere Pizoun ho sempre lavorato a contatto col pubblico, ma mai in cucina, che però da sempre è stata la mia passione. Dalle 5 della mattina a fine giornata resto in cucina. Io curo tutti i piatti in prima persona, seguendo sughi, primi e secondi piatti, dolci e contorni. Qui ho trovato il mio Paradiso anche se è molto impegnativo, ma mi gratifica la soddisfazione dei nostri clienti e alla fine la stanchezza devo dire che non si sente più di tanto".