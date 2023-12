Pizza con delitto al Languorino: parte la caccia al killer di Natale

Nel centro di Cesena è di scena la "Pizza con Delitto" in collaborazione con l’associazione "Italia nel Bicchiere". L’appuntamento è domani sera, a partire dalle 20, alla pizzeria Languorino al numero 43 di via Angeli angolo viale Oberdan, dove ci sarà un interessante tocco di "noir" nel Natale cesenate. I partecipanti verranno coinvolti in uno spettacolo ricco di colpi di scena, per scoprire "Il Killer di Natale". Uscendo dai tradizionali eventi delle feste, il locale proporrà una serata all’insegna del mistero, degli intrighi e, naturalmente, della buona tavola. L’obiettivo è risolvere un efferato caso di omicidio e, per individuare l’assassino, servirà intuito, spirito di osservazione e capacità di raccogliere più indizi possibili, osservando bene tra i tavoli e i movimenti di clienti che sono attori. Il protagonista della serata è il "Detective Punto", il personaggio del romanzo "Il caso Matias Ora" scritto da Luca Casadei e pubblicato di recente. Sarà lui ad introdurre il caso e a dettare i primi tempi delle indagini, durante una ricca degustazione di pizze gourmet, preparate per l’occasione da Rino, il pizzaiolo di fiducia del Languirono. Tra una Rossa bufala di alici marinate, una Peposa bianca e altre specialità, tutti i commensali potranno ovviamente partecipare alle indagini e quelli più abili saranno premiati dagli organizzatori. La partecipazione costa 20 euro a testa bevande escluse; le prenotazioni sono già partite, i posti disponibili sono limitati e le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 054720464 entro oggi, oppure recandosi direttamente al locale in via Angeli.

Giacomo Mascellani