Pizza Family a Sala. Guest star Angelo Rumolo

Martedì 30 settembre, alle 20, Pizza Family a Sala di Cesenatico ospita il secondo incontro della serie ’Dall’orto al forno - Storie di pizza, territori e pizzaioli’, dedicata alle pizze ’agricole’ e allo scambio di visioni, prodotti e conoscenze. Dalla Campania arriva Angelo Rumolo che a Caggiano, nell’entroterra cilentano, porta avanti un progetto basato sulla forza della famiglia e su impasti eccellenti e piccole produzioni quasi interamente realizzate in proprio. Tra le proposte della serata anche la sua famosa Zammedda, tipico sugo stracotto della nonna a base di diverse varietà di pomodoro che dà nome a una delle sue pizze, proposta su base fritta e completata dal pecorino grattugiato.

Dopo l’esordio del marzo scorso, ritorna così il format che fa incontrare esperienze di grandi pizzaioli nazionali con le proposte dei padroni di casa Andrea Vallorani e la moglie Roberta. L’idea è quella di invitare in Romagna i pizzaioli di talento che condividano la filosofia di Vallorani, il quale, oltre alla pizzeria, gestisce anche l’azienda agricola dove crescono tutti gli ortaggi utilizzati, secondo stagione, per le pizze del locale, quindi carciofi, zucche, zucchine, pomodori, cipolle, patate, cavolfiori, verze, rape e melanzane, peperoni e altro ancora. È un approccio da ’pizzaiolo agreste’, che parte dalla terra per arrivare al forno e al piatto, diventando così ambasciatore del territorio attraverso la propria proposta di pizza, facendo conoscere ingredienti, tradizioni e produttori.

All’incontro di martedì parteciperà anche lo chef Massimiliano Mussoni della Sangiovesa, la storica trattoria romagnola di Santarcangelo di Romagna, per dar vita ad un menu unico e irripetibile, che mette in connessione due territori diversi e percorsi professionali differenti ma affini.

Andrea Vallorani proporrà una sua pizza di stagione con i prodotti più profumati dell’orto estivo e altri ingredienti locali, ed una ricetta inedita a creata in collaborazione con Mussoni, utilizzando le prime zucche dell’orto e altre delizie locali.

In questa originale rassegna, ogni volta il pizzaiolo ospite potrà andare in azienda con Andrea a raccogliere quanto attirerà la sua curiosità e avrà l’occasione di conoscere le eccellenze locali selezionate da Pizza Family, e porterà con sé il suo ’raccolto’ e i suoi ingredienti del cuore, oltre ai suoi impasti, per realizzare non solo le sue proposte più rappresentative, ma anche una pizza a quattro mani nata proprio dalla visita in Romagna. È possibile avere informazioni al 389 0595898 oppure direttamente a Pizza Family.

Giacomo Mascellani