Pizza Family, ospite d’onore. Ciccio Vitiello

Ciccio Vitiello sbarca a Cesenatico. Martedì 11 marzo, il noto pizzaiolo di Caserta sarà ospite al Pizza Family di Sala, per una serata che farà incontrare storie, territori e pizzaioli. L’evento è il primo di un format pensato da Andrea Vallorani e Roberta di Pizza Family, per creare occasioni di scambio e confronto, insieme ai principali protagonisti del mondo della pizza nazionale. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al locale, oppure recandosi alla pizzeria al 398 di via Campone Sala.