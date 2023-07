Pizzicati in sei con hashish e marijuana

di Giacomo Mascellani

La lotta allo spaccio di droga, la prevenzione dei furti e la sicurezza sulle strade, sono i filoni su cui si stanno concentrando i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che nello scorso fine settimana hanno fatto numerosi interventi, impiegando le pattuglie del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Cesenatico, il personale delle varie Stazioni dei Comuni affacciati sulla costa e nell’area del Rubicone, oltre al reparto del 4° Battaglione Carabinieri Veneto e i giovani dei rinforzi estivi.

Sono sei le persone segnalate alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntori di sostanze stupefacenti. Il primo è un 16enne italiano con in tasca 11 grammi e mezzo di hashish, consegnato ai genitori; gli altri sono un marocchino di 32 anni scoperto con oltre 5 grammi di hashish, un 27enne residente in provincia di Torino, pizzicato con 2 grammi di marijuana e 18 grammi di hashish, un albanese 27enne residente a Bologna con 2 grammi di hashish, un 53enne italiano trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina e 3,5 grammi di hashish, ed un uomo di 37 anni originario del Bangladesh che al controllo ha consegnato spontaneamente un grammo di hashish ad una pattuglia di Cesenatico. In tutti questi sei casi, le persone fermate hanno dichiarato di possedere la droga per uso personale.

Un ragazzo di 25 anni residente a Cesenatico è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere; è un volto noto alle forze dell’ordine per dei precedenti penali, trovato in possesso di due coltelli da cucina lunghi 20 centimetri e con la lama di 10 centimetri.

Sono due i clandestini denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; si tratta di un marocchino di 27 anni identificato in Largo San Giacomo, ed un marocchino 32enne già noto alle forze dell’ordine controllato in via Piave. Quest’ultimo è colpito da un provvedimento del questore di La Spezia del 30 giugno 2022, che gli intimava di lasciare il territorio italiano, quindi è già fuorilegge da più di un anno.

Per garantire la sicurezza sono stati effettuati posti di controllo e nella rete sono finiti una donna e un uomo originari di Cesena. La donna è una 32enne attualmente residente a Rimini, fermata nel parcheggio di Largo San Giacomo con un tasso alcolemico di 2,27 quattro volte superiore al limite di legge, quindi era ubriaca fradicia e avrebbe potuto causare seri danni. L’uomo è un 55enne controllato in centro con un tasso alcolemico di 1,21. I carabinieri domenica pomeriggio hanno rintracciato un’anziana turista che si era allontanata dall’albergo. Un figlio ha dato l’allarme ed una pattuglia ha rintracciato la donna mentre vagava in stato confusionale.