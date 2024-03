Placca: "Sono a disposizione della comunità"

Ieri, al Bar Centrale di Borghi, Dario Placca ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per il centrosinistra. "Sono qui per mettermi a disposizione della nostra comunità – ha esordito Placca – cogliendo un’opportunità nuova, attraverso idee e progetti che possano coinvolgere tutti. Sono appassionato di politica, della Costituzione Italiana e di conseguenza convintamente antifascista. In questi periodi è bene specificarlo".

"Ciò che mi ha spinto ad accettare la candidatura – ha aggiunto – è la voglia di far fruttare l’esperienza che abbiamo maturato con l’attività del Laboratorio Politico e di coloro che ne fanno parte attiva". Il Laboratorio Politico di Borghi è nato come un movimento trasversale che si è occupato di problemi locali e lo ha fatto con la condivisione della popolazione. Dal traffico, alla transizione ecologica, al lavoro. "Il gruppo continuerà ad occuparsene – prosegue Placca – indipendentemente dall’esito del voto di giugno. È stata una logica conseguenza, chiamare la lista Laboratorio per Borghi".

"Ho sempre creduto nel potere della collaborazione e dell’inclusione – specifica – ecco perché ho chiesto la disponibilità a costituire un gruppo di persone, competenti, motivate e attente". Fra gli obiettivi di Dario Placca rendere il Comune Borghi e le sue frazioni, più confortevole per i cittadini, più accogliente per i giovani e chi vorrà a metter su famiglia nel paese. Dedicare più risorse nei servizi (trasporti, sanità, scuole, asili) uscendo dalla logica di bilancio a tutti i costi. "La maggior parte delle decisioni che si dovranno prendere, verranno discusse pubblicamente con i cittadini oltre che i rappresentanti dei comitati di quartiere" ha aggiunto infine il neocandidato.

Ermanno Pasolini