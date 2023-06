Plautus Festival, si comincia venerdì 14 luglio

di Edoardo Turci

A Sarsina come fortunatamente accade tutti gli anni da ben oltre mezzo secolo, anche quest’anno si rinnova la 63ª edizione del Plautus Festival con l’annuncio che è stato dato dall’assessore alla cultura del Comune di Sarsina Filippo Collinelli, alla presenza anche del direttore artistico del Festival Edoardo Siravo e di Bruno Piraccini, presidente del main sponsor @Orogel.

Fra le tante novità di questa edizione va sottolineata quella del nuovo sito plautusfestival.it, realizzato dal team di comunicazione composto da @Pubblisole e @Masato e sul quale a breve verrà pubblicato il programma definitivo della prestigiosa rassegna. Da sottolineare che prima del suo inizio viene previsto un Laboratorio teatrale diretto da Cinzia Maccagnano e con la partecipazione di Edoardo Siravo, finalizzato alla produzione dello spettacolo ’Curculio’ di Plauto. Al laboratorio saranno ammessi solo quattro fra attrici e attori fra i 18 ed i 35 anni, selezionati, sulla base dei curricula e il tutto si svolgerà a Roma dal 3 al 9 luglio e, anche a Sant’Agata Feltria dal 10 al 15 luglio.

A Sarsina, ogni anno per ricordare Plauto, viene infatti allestito un ciclo di rappresentazioni teatrali estive, un’unica rassegna di teatro classico e di tradizione che si svolge d’estate nella terra di Romagna e che costituisce quindi un avvenimento di grande rilievo artistico e culturale.

Vengono rappresentate, da parte delle più note compagnie italiane, oltre ad opere di autori di teatro considerati ’classici’, le commedie del grande Plauto che, per la ricchezza espressiva del dialogo, il carattere dei personaggi e la comicità delle situazioni, continuano a divertire anche dopo duemila anni di storia, a testimonianza della grandezza dell’autore che è riuscito a vincere la lotta contro il tempo e l’oblio. Protagonisti del cartellone sono autori quali Eschilo, Euripide, Aristofane, Omero e “il padrone di casa”, Tito Maccio Plauto. A questi si affiancano autori e linguaggi teatrali che molto devono alla drammaturgia antica, dalla quale hanno saputo trarre modelli e ispirazionecome Shakespeare, Goldoni e la Commedia dell’Arte e il Mimo.

Gli spettacoli - 14 appuntamenti, cinque dei quali al di fuori dell’Arena Plautina, una scelta legata alla volontà di appassionare anche le nuove generazioni all’antica arte del teatro - si svolgono all’Arena Plautina, un teatro all’aperto costruito in un pendio naturale con struttura semicircolare a gradoni in prossimità del colle di Calbano. Il via venerdì 14 luglio.