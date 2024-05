Playoff L’Angelini Cesena ko pure a Catania

Cala il sipario sulla stagione dell’Elettromeccanica Angelini Cesena che esce sconfitta anche da gara 2 dei playoff a Catania e dice così definitivamente arrivederci al sogno A2. Le bianconere subiscono un 3-0 (26-24, 26-24, 25-18) che è come un déjà vu di gara 1 contro Castelfranco: nei primi due set infatti conducono la gara con carattere ma è sul finale, quando la palla scotta, che si fanno beffare dalla malizia delle avversarie. Con Vecchi ferma ai box per colpa dell’influenza, nel primo parziale Cesena spinge sull’acceleratore, Morolli difende e Pinali ha il braccio caldo (5-9); Benazzi affonda la sua pipe (12-15), Catania si riavvicina, ma Cesena gioca d’astuzia e tiene un buon margine di vantaggio, arrivando su quel 18-21 che si era riuscita a costruire anche la scorsa settimana contro Castelfranco. E in effetti a quel punto si ripete il copione: le bianconere subiscono in ricezione, le siciliane prima impattano (22-22) e poi guadagnano il primo match point, con la diagonale fuori di Benazzi che costa il 26-24. Nel secondo set Catania allunga (8-5) ma Caniato alza la voce a muro (10-10), Benazzi alterna piazzate di intelligenza (16-14) a cannonate a tutto braccio (20-18), Conficoni serve un’ispirata Caniato (22-21) e Guardigli firma il sorpasso (22-23). A quel punto però l’arbitro rileva un’invasione bianconera e si va ancora ai vantaggi, che sorridono nuovamente alle padrone di casa. Nell’ultimo set Pinali mura da sola (1-3), Benazzi piazza un pallonetto dalla seconda linea (8-8) e Morolli attacca in profondità (12-12). Poi però Cesena si sgretola sotto gli attacchi avversari (17-12) ed esce dalla partita. A livello individuale, Benazzi firma 16 punti di cui 1 ace e 2 muri; in doppia cifra anche Pinali (12, di cui un muro) e Caniato (12 di cui 3 muri e un imponente 60% di positività in attacco). Nonostante la doppia sconfitta nelle gare di playoff, l’Elettromeccanica Angelini Cesena guidata da coach Cristiano Lucchi chiude una stagione che merita soltanto applausi, disputata dall’inizio alla fine ai piani alti della classifica e che ha portato a un certamente inaspettato ma meritatissimo accesso alla post season. A quel punto, più del talento che in casa cesenate certo non manca, la differenza la ha fatta la maggior esperienza delle avversarie. Alle giovanissime romagnole i due incontri finali serviranno per arricchire il bagaglio di esperienza, in vista del futuro.