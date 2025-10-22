Plt Energia pigliatutto. Acquistata SarHelianto

La Plt Energia di Pierluigi Tortora fa ’shopping’ in Sardegna. Dopo l’acquisizione di un mega impianto fotovoltaico da 50 megawatt in provincia di Trapani finalizzata all’inizio di settembre, l’azienda cesenate ha concluso l’acquisto di SarHelianto srl. "Saras spa comunica che Sardeolica srl ha ceduto la propria controllata SarHelianto srl, a Plt energia srl, primario operatore italiano nel settore delle energie rinnovabili – si legge nel comunicato – SarHelianto Srl possiede e gestisce il parco fotovoltaico sito a Cagliari – Sardegna - in località Macchiareddu che, con una capacità installata di 79 MW ed una produzione stimata di 150 GWh di energia pulita all’anno, contribuisce agli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia con energia sostenibile".

"Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto con Plt Energia, primario operatore indipendente del settore delle rinnovabili in Italia, che saprà valorizzare e sviluppare le attività di SarHelianto – ha detto Franco Balsamo, amministratore delegato di Saras – Il nostro focus è la raffinazione del petrolio, che sta vivendo un’importante fase di transizione: continueremo i nostri progetti di sviluppo in ambito rinnovabile, con la corposa pipeline di progetti che abbiamo in Sardegna".

"L’operazione si inserisce nel quadro degli obiettivi strategici del piano industriale di Plt Energia che prevede il rafforzamento del nostro portafoglio di asset in operation e l’espansione della nostra presenza sul territorio nazionale – il commento di Stefano Marulli, amministratore delegato di Plt Energia – Siamo pronti a mettere a disposizione di SarHelianto la nostra esperienza e le nostre capacità, per conseguire nuovi e importanti passi, portando avanti il percorso di sviluppo e dialogo partecipativo da sempre intrattenuto da Saras con tutti gli stakeholder locali".

Saras, tramite la sua società controllata Sardeolica, continuerà a focalizzarsi sullo sviluppo delle rinnovabili, prevalentemente in Sardegna, dove possiede due parchi eolici per complessivi 171 MW, ed una pipeline di oltre 650 MW, in vari stadi di avanzamento. I ricavi della vendita della società SarHelianto verranno inoltre utilizzati per finanziare gli importanti programmi di transizione energetica ed efficientamento della raffineria di Sarroch. Plt Energia, entro la fine del 2025, raggiungerà una capacità installata di 430 MW, a cui si aggiungono ulteriori 260 MW attualmente in una fase avanzata di costruzione. Inoltre, dispone di una pipeline di sviluppo di circa 3,4 GW, di cui 600 MW hanno già ricevuto l’autorizzazione.