Domani dalle 17 alle 18,30, si terrà online il meeting rivolto ai genitori "Crescere plurilingui fin da subito. Motivi e Benefici", con il professore di Ecology Martin Dodman. Il Coordinamento Pedagogico dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Cesena da anni promuove il plurilinguismo nei servizi da zero ai sei anni in linea con le indicazioni regionali. L’incontro del 6 febbraio ha lo scopo di invitare le famiglie a conoscere e creare ambienti multiculturali, per favorire l’approccio a lingue diverse, fin da piccoli.

Martin Dodman si occupa del rapporto fra ecologia, diversità bioculturale e sostenibilità. In particolare, studia l’ecologia del linguaggio e del multilinguismo, l’ecologia dei processi e degli ambienti di apprendimento e l’ecologia dello sviluppo professionale dell’insegnante.

Dal 2021 collabora con il Comune alla formazione del personale delle scuole dell’infanzia e dei nidi sul tema plurilinguismo.

L’evento, gratuito, si terrà sulla piattaforma Meet: https:meet.google.commqu-zydn-mjy.