Pnrr, 6 milioni in arrivo Nuovo look e adeguamenti al Mercato ortofrutticolo

Il Mercato Ortofrutticolo di Cesena ha ottenuto un finanziamento di 5,78 milioni di euro con i fondi Pnrr, un risultato che consentirà di rendere la struttura come una delle più moderne e all’avanguardia del panorama nazionale. Gli interventi di rinnovamento che verranno realizzati con i fondi del Pnrr riguardano la coibentazione dell’area che sarà tutta climatizzata, un grande impianto fotovoltaico, la digitalizzazione dei sistemi e l’efficientamento del freddo e della logistica.

"Si tratta di un grande risultato per l’intera città che potrà contare su una struttura altamente efficiente e moderna – spiega Alessandro Giunchi, amministratore unico del Mercato Ortofrutticolo di Cesena –. Quello che ci rende ancora più orgogliosi è la gestione del percorso condiviso insieme agli uffici del Comune di Cesena che ha visto progettazione e direzione dei lavori tutta in casa, senza il ricorso a strutture esterne".

Quattro le aree di intervento. Prima di tutto la coibentazione della piattaforma logistica e della galleria che di fatto renderà l’intera area climatizzata a 14-18°, climatizzazione stand e galleria, con relativi lavori accessori a partire dalla chiusura degli ingressi. In secondo luogo, un grande impianto fotovoltaico da 400 kw con installazione a tetto sul mercato e sugli edifici dei bar e completamento di colonnine di ricarica per auto elettriche. Ci sarà poi la sostituzione degli impianti illuminanti ad alto consumo con quelli a led e la sostituzione con pompe di calore degli impianti attuali a gas. E ancora, la digitalizzazione di tutti i sistemi di operazione logistica. Attraverso dei rilevatori la merce in partenza e in movimentazione sarà in grado di dialogare con gli operatori che devono caricare o movimentare. Assieme a questo saranno predisposti una serie di altre attrezzature per gli acquirenti che potranno, attraverso lettori barcode, selezionare la merce e il sistema genererà in automatico i documenti logistici e fiscali.

"Ora occorre mettersi subito al lavoro per impostare gare d’appalto e tutto il necessario all’inizio dei lavori – prosegue Giunchi - serviranno competenze e un cambio di passo nella gestione del progetto. Siamo riusciti a combinare le esigenze della struttura con le voci premianti del bando, raggiungendo un’ottima posizione in graduatoria. Quello di arrivare alla concessione del finanziamento è stato un piccolo miracolo".