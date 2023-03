Pnrr e trasparenza Intesa tra Comune e Guardia di finanza per controlli serrati

di Luca Ravaglia Investimenti per 109 milioni di euro complessivi da effettuare nel territorio cesenate grazie ai fondi ricevuti dal Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da portare a termine entro 2026. All’orizzonte ci sono tre anni di tempo dedicati alla sfida più importante con la quale il nostro territorio si è cimentato negli ultimi anni, probabilmente decisiva per segnare il futuro che ci accompagnerà (si spera) finalmente fuori dagli anni di crisi. Proprio per questo vigilare sulla corretta gestione di un patrimonio così significativo è dirimente: ragion per cui la Guardia di finanza sta svolgendo mirate azioni a fianco delle istituzioni, mettendo a disposizione della comunità il suo ruolo di garante. Dunque ieri mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Albornoz è stato siglato un protocollo d’intesa proprio tra il comando provinciale della Guardia di finanza, il Comune di Cesena e l’Unione dei Comuni Valle del Savio, al fine di condividere un percorso di cooperazione tra gli enti, con l’obiettivo di presidiare congiuntamente il corretto impiego delle risorse del Pnrr. Entrando nei dettagli dei 109 milioni di euro citati dal sindaco Enzo Lattuca in occasione dell’incontro, tale cifra comprende anche le somme che sono state assegnate a privati...