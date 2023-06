Pnrr, progetti in vetrina "Ecco la Cesena che sarà"

di Andrea Alessandrini

Al centro di piazza Almerici, dove scorre un tappeto color viola che si protende verso la Malatestiana tra gli stand della festa del patrono – in un tratto che sarà tra i più battuti dalle migliaia di avventori di Cesena in Festa aperta ieri sera – l’amministrazione comunale ha installato sette totem con 21 progetti, un’antologia della ’Cesena che sarà’, recita così il titolo della esposizione che il sindaco Enzo Lattuca, insieme a vari assessori, ha inaugurato ieri pomeriggio.

"Abbiamo finanziato 71 progetti per 124 milioni di euro – ha messo in luce il sindaco – anche attingendo ai fondi del Pnrr. Con questa mostra anticipiamo la Cesena del futuro. Una trasformazione profonda riguarderà la fisionomia dei settori chiave della vita cittadina: infrastrutture, scuole, cultura, sport, aree urbane condivise, mobilità e sostenibilità. I cittadini saranno informati e coinvolti anche attivamente in questo processo con incontri pubblici, conferenze, strumenti di comunicazione come questo allestimento in piazza Almerici e plance nei cantieri". La scelta di piazza Almerici, al di là della centralità del passaggio, dipende dal fatto che uno dei progetti qualificanti della legislatura, compimento del percorso già avviato dalla giunta Lucchi 2, è stato il progetto di riqualificazione delle Tre Piazze ormai al compimento.

Nei totem scorrono dunque le schede e i grafici di alcuni dei principali progetti non nuovi ad essere annunciati, dalla bicipolitana veloce alla velostazione, dall’housing sociale alla Casa della Musica, dal Museo Archeologico alla nuova Pinacoteca, dalle parti di manto rinnovate della piazza Case Finali ai nuovi nidi comunali da costruire, sino alla piscina comunale edificata nel 1972, che verrà demolita e ricostruita per fare spazio a un centro sportivo con tre vasche e nuovi servizi. Manca un anno alla fine della legislatura e i progetti in mostra saranno completati non da questa giunta.

Qualche ritardo si registra nell’avvio di alcuni cantieri dei progetti finanziati dal Pnrr, dove le scadenze sono stringenti, ma settembre dovrebbe essere il mese dello sblocco per varie opere pubbliche.